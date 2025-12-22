حملة تحصين واسعة في الغاب بريف حماة لحماية المواشي من الحمى القلاعية

IMG 20251222 175341 180 حملة تحصين واسعة في الغاب بريف حماة لحماية المواشي من الحمى القلاعية

حماة-سانا

نفّذ مدير الصحة والإنتاج الحيواني في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بمحافظة حماة، محمد زين، جولة ميدانية لمتابعة سير عمليات تحصين قطعان المواشي ضد مرض الحمى القلاعية، وذلك ضمن خطة الوزارة الرامية إلى منع انتشار الأمراض الوبائية وحماية الثروة الحيوانية.

IMG 20251222 175341 401 حملة تحصين واسعة في الغاب بريف حماة لحماية المواشي من الحمى القلاعية

وأكد زين أن عدد الجرعات اللقاحية الموزعة بلغ نحو عشرة آلاف جرعة، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تسهم في تعزيز الواقع الصحي البيطري، والحد من انتشار الأمراض، وتحسين إنتاجية المواشي بما ينعكس إيجاباً على المردود الاقتصادي للمربين.

وتُعد الحمى القلاعية من أبرز الأمراض الفيروسية شديدة العدوى التي تصيب قطعان المواشي، مهددة بنفوقها، الأمر الذي يؤثر سلباً على جودة المنتجات الحيوانية وعلى الأمن الغذائي.

وتبنت سوريا إستراتيجية وطنية لمكافحة هذا المرض عبر حملات تحصين وقائية مجانية، تهدف إلى حماية الثروة الحيوانية وضمان سلامة الغذاء.

IMG 20251222 175341 926 حملة تحصين واسعة في الغاب بريف حماة لحماية المواشي من الحمى القلاعية
IMG 20251222 175342 017 حملة تحصين واسعة في الغاب بريف حماة لحماية المواشي من الحمى القلاعية
