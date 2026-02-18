توغل لقوات الاحتلال الإسرائيلي في ريفي القنيطرة ودرعا

القنيطرة-سانا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، في قريتي صيدا الجولان والمقرز بريف القنيطرة الجنوبي، ومنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن قوة للاحتلال مؤلفة من أكثر من ثماني آليات عسكرية، انطلقت من داخل الأراضي المحتلة باتجاه أطراف قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، قبل أن تتابع مسيرها نحو قرية المقرز، ثم دخلت إلى منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.

وأشار المراسل إلى أن قوات الاحتلال تحركت غرب قرية أبو حارتين باتجاه قريتي المسريتية وصيصون، حيث نصبت حاجزين عسكريين في قرية المسريتية ضمن منطقة حوض اليرموك، دون ورود أنباء عن عمليات دهم أو اعتقال.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم قرية عين زيوان في ريف القنيطرة الجنوبي، وداهمت منازل عدة، كما أقامت حاجزاً على أطراف القرية، وفتشت المارة وعرقلت الحركة.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المدنيين من خلال المداهمات والاعتقالات، وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي تتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال.