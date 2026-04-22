قوى الأمن الداخلي تقبض على عصابة متورطة بأعمال السلب والابتزاز ببلدة الكشكية بدير الزور

دير الزور-سانا

تمكّنت قوى الأمن الداخلي في محافظة دير الزور، من إلقاء القبض على عصابة متورطة في أعمال السلب والابتزاز والسرقة في بلدة الكشكية بريف المحافظة، وذلك عقب عملية أمنية محكمة جاءت نتيجة جمع معلومات دقيقة وتحريات مكثفة ومتابعة مستمرة.

وذكرت محافظة دير الزور في بيان عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن العملية أسفرت عن تحديد هوية أفراد العصابة وتوقيفهم، وأظهرت التحقيقات أن الموقوفين من أصحاب السوابق، وتوجد بحقهم أحكام قضائية وضبوط شرطية متعددة، إضافة إلى تورطهم في قضايا إطلاق نار وإصابة عدد من الأشخاص، والشروع بالقتل.

وأشارت المحافظة الى أنه تمت إحالة الموقوفين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وكانت قوى الأمن الداخلي في محافظة دير الزور نفذت أول أمس، حملة أمنية استهدفت شبكات تجارة وترويج المواد المخدّرة في عدد من أحياء المدينة، حيث شهد حي طب الجورة اشتباكات محدودة خلال مداهمة أوكار مطلوبين.

الدفاع المدني: فرق الإطفاء تسيطر على بؤرٍ عدّة للحرائق في قسطل معاف بريف اللاذقية
فرق الدفاع المدني تعمل على إخماد حريقين في محمية سرستان وقرية جديدة حزور في ريف طرطوس
وزير المالية يصدر قراراً بحل اتحادي شركات التأمين ووكلاء ووسطاء التأمين بسوريا
منظمة “أطباء بلا حدود” تقدم منظومة مياه وإصحاح بيئي للوافدين بريف درعا
مركز الملك الظاهر الصحي في حلب يواصل تقديم خدماته الطبية للمرضى في حي الميدان والأحياء المحيطة به
