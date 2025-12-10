ظاهرة جيولوجية.. انبعاث نيران أثناء حفر بئر مياه في جبل التركمان بريف اللاذقية

اللاذقية-سانا

أدت أعمال حفر بئر مياه في قرية درويشان التابعة لناحية ربيعة بمنطقة جبل التركمان بريف اللاذقية، إلى انبعاث عمود من النيران تجاوز ارتفاعه عشرين متراً، ما أثار استغراب الأهالي ودفع الجهات المختصة إلى التدخل والتوضيح.

وأوضح صاحب البئر خالد درويش الذي عاد إلى قريته مؤخراً بعد سنوات من التهجير أنه خلال العمل على إعادة تأهيل بئر مياه للاستفادة منها، قام الحفار بتوسعة البئر لتحويلها إلى خزان مائي على عمق يقارب الستين متراً، لوحظ خروج النيران بشكل مفاجئ وارتفاعها لمسافة كبيرة، ما استدعى استنفار فرق الإطفاء والدفاع المدني لمنع أي احتمالات لانتشار الحريق.

جيوب غازية صغيرة ..

من جهته، قدم مدير فرع المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية في اللاذقية، صلاح اللري، تفسيراً أولياً للظاهرة بأن ما حدث هو انبعاث غاز قابل للاشتعال من “جريب غازي” (جيوب غازية صغيرة) متشكل في المنطقة على عمق ضحل.

وأوضح اللري أن التركيبة الجيولوجية للمنطقة وتعرضها للعمليات التكتونية يجعلان من هذا التسرب الغازي ظاهرة محلية لا ترتقي إلى مستوى “حقل غاز” ذي مردود اقتصادي يمكن استثماره، وهي من الظواهر الجيولوجية المعروفة.

وحذّر اللري، الأهالي من الاقتراب من مثل هذه المواقع، لتجنب المخاطر كالاختناق أو الحروق في حال اشتعال الغاز.

وتعمل الجهات الفنية حالياً على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع ومنع أي أخطار محتملة، في حين تبقى الظاهرة شاهدة على النشاط الجيولوجي الداخلي للأرض في المنطقة.

