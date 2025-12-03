المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال ينتخب مكتبه التنفيذي الجديد

دمشق-سانا

انتخب المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال، بدورته ال 28، اليوم المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد، برئاسة فواز الأحمد.

ويتكون المجلس المنتخب أيضاً من عبد العليم بكور نائباً لرئيس الاتحاد، وهديل جبة أمينة للسر والتنظيم، ومحمود مصطفى حاج إسماعيل مسؤولاً عن التشريع، ومحمد حماد مسؤولاً مالياً، ومحمد علي رستم مسؤولاً للصحة، وطلال عليوي مسؤولاً عن الخدمات والشؤون الاقتصادية، وسناء واكد مسؤولة الثقافة والإعلام.

وفي تصريح لمراسلة سانا، أوضح الأحمد أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لجهود الاتحاد التي بدأها بعد انتصار الثورة المباركة، لإعادة الاعتبار للحياة النقابية، وتعزيز الكفاءة التنظيمية والعمل النقابي، بما يخدم مصالح العمال ويعزِّز أداء المؤسسات العمالية.

وأشار الأحمد إلى أنَّ المرحلة المقبلة تتطلّب تكاتف الجهود وتعاون الجميع لتحقيق الأهداف النقابية الاستراتيجية، مؤكداً أن العملية الانتخابية تجاوزت الإملاءات والمحسوبيات والنتائج المحسومة سلفاً التي كانت سائدةً في عهد النظام البائد، وقد تمت في أجواءٍ من الشفافية والديمقراطية، بحضور أعضاء المجلس العام فقط، مع وجود ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومنظمة العمل الدولية كمشرفين.

وكشف الأحمد أنَّ العملية الانتخابية راعت تمثيل جميع أطياف المجتمع على كامل الجغرافيا السورية، كما تم ضخ دماءٍ جديدةٍ مع الاستفادة من بعض الخبرات السابقة.

وكانت أعمال المؤتمر العام للاتحاد العام لنقابات العمال الثامن والعشرين، انطلقت في ال 30 من تشرين الثاني الماضي، كأول مؤتمر للاتحاد يعقد بعد التحرير، تحت شعار “إرث من الكفاح… وعهد من العطاء”.