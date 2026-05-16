نقاط إطفاء جديدة في إزرع بريف درعا لتعزيز الاستجابة وحماية المحاصيل

درعا-سانا

أحدثت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في درعا، اليوم السبت، نقاط إطفاء جديدة في منطقة إزرع، في خطوة تهدف لتعزيز سرعة الاستجابة وحماية المحاصيل الزراعية من خطر الحرائق.

وأوضح مدير الدفاع المدني في منطقة إزرع مهند محمد لـ سانا، أنه مع بدء موسم الحصاد أحدثت المديرية نقطة إطفاء على مفرق مليحة العطش طريق الحراك، وأخرى على طريق الصورة نامر، وثالثة على الأوتستراد الدولي درعا دمشق، كل منها مجهز بسيارة إطفاء وكوادر مدربة، على أن يتم تجهيز خمس نقاط إضافية خلال هذا الأسبوع مع تسارع عمليات الحصاد.

ودعا محمد سكان المنطقة لاتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية المناسبة لدرء خطر الحرائق لكونهم خط الدفاع الأول عن المحاصيل الزراعية، مؤكداً ضرورة التعاون الوثيق مع فرق الدفاع المدني والجهات المعنية بالقطاع الزراعي لحماية المحاصيل الزراعية، وتفادي أي مسبب للحرائق أثناء جني وحصاد المحاصيل.

ولفت مدير الدفاع المدني في منطقة إزرع، إلى أهمية فتح خطوط نار ضمن المساحات الزراعية الواسعة تجنباً لامتداد الحرائق، وتنظيف أطراف الطرقات من الأعشاب اليابسة، وتجهيز الآليات والمعدات الزراعية التي تساعد في إخماد الحرائق والتأكد من خلوها من الأعطال التي قد تعيق العمل، وإبلاغ فرق الدفاع المدني بشكل فوري حال نشوب حريق، مؤكداً جاهزية فرق الدفاع المدني لأي طارئ على مدار الساعة.

وأعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، أمس الأول الخميس، إطلاق حملة “وعيك بعملك.. معاً لنحمي محاصيلنا من الحرائق” لرفع مستوى الوعي بخطورة حرائق المحاصيل الزراعية وتعزيز السلوكيات الوقائية والحد من مسببات الحرائق، بهدف الحفاظ على تعب المزارعين وصون أمن سوريا الغذائي.