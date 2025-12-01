حملة واسعة لإزالة الركام في معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي

IMG 7606 حملة واسعة لإزالة الركام في معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي

إدلب-سانا

انطلقت صباح اليوم حملة شاملة لإزالة وترحيل الركام من داخل مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، بهدف تسهيل حركة الأهالي وتحسين الواقع الخدمي والبنى التحتية في المدينة.

IMG 7616 حملة واسعة لإزالة الركام في معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي

وأوضح رئيس اللجنة المجتمعية لإزالة الركام في معرة النعمان، أحمد حاج خميس لـ سانا، أن الحملة برعاية الإدارة المحلية في محافظة إدلب وبإشراف بلدية معرة النعمان، وتنفذها منظمة بناء بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مبيناً أن هدف الحملة ترحيل الركام من داخل المدينة وفتح الطرقات أمام حركة الأهالي.

وأشار حاج خميس إلى اختيار عدة مكبات رئيسية على أطراف المدينة، وهي عبارة عن حفر يتم ردمها بهدف الاستفادة منها وتحقيق أكبر قدر ممكن من إزالة الركام، مع مراعاة عدم رمي الركام داخل الأراضي الزراعية أو الحراجية داخل المدينة أو خارجها.

وعبّر خالد النجار أحد سكان معرة النعمان، عن ارتياحه لانطلاق الحملة، مشيراً إلى أن المدينة كانت منكوبة، وكان الأطفال يعانون يومياً أثناء ذهابهم إلى المدارس بسبب تراكم الركام في الشوارع.

وتُعد هذه الحملة إحدى الحملات الرئيسية التي انطلقت في ريف إدلب منذ تحرير المدينة بحسب القائمين عليها، إذ تجري عمليات إزالة الركام على مساحات واسعة داخل معرة النعمان، في خطوة تهدف إلى تحسين الخدمات وتشجيع الأهالي المهجرين على العودة إلى منازلهم.

IMG 7614 حملة واسعة لإزالة الركام في معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي
IMG 7608 Copy حملة واسعة لإزالة الركام في معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي
IMG 7611 Copy حملة واسعة لإزالة الركام في معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي
IMG 7615 حملة واسعة لإزالة الركام في معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي
