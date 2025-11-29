التربية تدعو كوادرها للمشاركة في حملة التبرع بالدم بمناسبة ذكرى التحرير

دمشق-سانا

دعت وزارة التربية والتعليم السورية، كوادرها التعليمية والإدارية، للمشاركة في حملة التبرع بالدم، المقررة يوم الأحد بتاريخ الـ7 من كانون الأول القادم من العام الحالي، وذلك بمناسبة ذكرى التحرير التي تصادف الثامن من الشهر نفسه.

وبيّنت الوزارة في منشور عبر قناتها على التلغرام اليوم، أن الحملة تقام تحت شعار “باسم التحرير، دم يُهدى وذكرٌ يُنير” بالتعاون مع وزارة الصحة، والمؤسسة العامة لبنوك الدم، والهيئة العامة لمستشفى الأطفال.

ويصادف الثامن من شهر كانون الأول الذكرى الأولى لتحرير سوريا من نظام الأسد المجرم، التي شهدت البلاد بعدها ولادة جديدة حلم بها الشعب السوري منذ اللحظة الأولى لانطلاق ثورته في آذار 2011، وقدّم من أجلها نحو مليون شهيد، قضوا نتيجة القصف وتحت التعذيب في المعتقلات، إضافة إلى ملايين المهجرين واللاجئين.