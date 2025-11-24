المباحث الجنائية في درعا تلقي القبض على قاتل المعلمة سماح الزعبي بأقل من 24 ساعة

درعا-سانا

ألقى فرع المباحث الجنائية في محافظة درعا القبض على قاتل المغدورة سماح الزعبي، وذلك خلال أقل من أربعٍ وعشرين ساعة من ارتكابه للجريمة، إثر رفضها المتكرر الزواج منه.

وقالت وزارة الداخلية السورية في قناتها على تلغرام اليوم إن عملية الاعتقال جاءت استنادًا إلى معلومات دقيقة مكّنت من تحديد هوية الجاني ومكان تواجده، ليتم تنفيذ كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض عليه وضبط السلاح المستخدم في الجريمة.

ولفتت الوزارة إلى أنه تمت إحالة الموقوف والمضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وكانت المعلمة سماح الزعبي، البالغة من العمر 27 عاماً من بلدة الطيبة بريف درعا الشرقي، تعرضت صباح أمس لإطلاق نار مباشر أثناء توجهها إلى عملها، ما أدى إلى وفاتها على الفور.

