قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في أطراف قرية معرية غرب درعا

درعا-سانا

توغلت دورية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، في أطراف قرية معرية الواقعة ضمن منطقة حوض اليرموك غرب محافظة درعا.

وأوضح رئيس مجلس بلدية عابدين ومعرية، موفق محمود، في تصريح لمراسل سانا، أن الدورية تسللت بشكل مفاجئ لعشرات الأمتار داخل الأراضي الزراعية المحاذية للحدود، وأطلقت النار باتجاه محيط القرية قبل أن تتراجع، دون أن يسفر ذلك عن إصابات أو أضرار مباشرة، الأمر الذي أثار حالة من الذعر بين الأهالي.

وأشار محمود إلى أن هذه الاعتداءات ليست الأولى، إذ شهدت المنطقة خلال الفترة الماضية استفزازات مماثلة، مؤكداً أن الأهالي يتمتعون بالوعي والتماسك، وأن هناك تنسيقاً دائماً مع الجهات المحلية ولجان الرصد لضمان التعامل مع أي خرق محتمل.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على الأراضي السورية في انتهاك لاتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974، وللقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وتدين سوريا هذه الاعتداءات وتطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لوقفها.