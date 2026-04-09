استمرار تنفيذ مشروع مخبز بابا عمرو في مدينة حمص

حمص-سانا

يواصل فرع المؤسسة السورية للمخابز في محافظة حمص، بالتعاون مع منظمة الإغاثة الإسلامية، تنفيذ مشروع إحداث مخبز في حي بابا عمرو بالمدينة، بهدف تحسين الواقع الخدمي وتأمين مادة الخبز للأهالي، والتخفيف من معاناتهم في الوصول إلى الأفران البعيدة.

وأوضح مدير فرع المؤسسة زياد الحسن في تصريح لمراسل سانا، اليوم الخميس، أن العمل في المشروع انطلق بداية شباط الماضي، ومن المتوقع إنجازه خلال فترة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أشهر، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في تخفيف الضغط عن المواطنين نتيجة بعد المسافة عن أقرب مخبز.

طاقة إنتاجية تصل لنحو 5 أطنان

وبيّن الحسن أن الطاقة الإنتاجية للمخبز تبلغ نحو 5 أطنان من الطحين يومياً، ما يعادل بين 4500 و4700 ربطة خبز، لافتاً إلى أن المخبز سيعمل بخط إنتاج واحد وفق مواصفات قياسية تضمن جودة الرغيف.

بدوره أكد المهندس محمد الدروبي المشرف على تنفيذ المشروع من قبل منظمة الإغاثة الإسلامية في تصريح مماثل، أن إحداث المخبز يأتي ضمن مشروع يشمل أيضاً حي البياضة، وذلك في إطار الجهود الإنسانية المستمرة لدعم الأهالي وتلبية احتياجاتهم الأساسية وتعزيز الأمن الغذائي.

مرحلة التأسيس

وأشار الدروبي إلى أن الأعمال حالياً في مرحلة التأسيس، حيث تم الانتهاء من تنفيذ القواعد المسلحة، وتجري أعمال الصرف الصحي والعزل، مبيناً أن مدة تنفيذ الأعمال المدنية تُقدّر بنحو 75 يوماً، على أن تتبعها مرحلة تركيب التجهيزات الميكانيكية وخط الإنتاج.

ولفت الى أن المنظمة مستمرة في تنفيذ مشاريع مماثلة في عدد من المحافظات، منها حماة وإدلب، بهدف توسيع نطاق الاستفادة وتحسين الواقع الخدمي.

من جهتهم أكد عدد من أهالي حي بابا عمرو أهمية المشروع ، حيث أشار عبد الهادي النجار وزياد السالم، إلى دوره في التخفيف من معاناتهم اليومية، ولا سيما عناء التنقل لمسافات طويلة للحصول على الخبز.

ويأتي المشروع في إطار إعادة تأهيل البنية الخدمية في الأحياء التي تعرضت لقصف النظام البائد بشكل ممنهج خلال السنوات الماضية، بما يسهم في تحسين الواقع المعيشي وتعزيز استقرار الأهالي