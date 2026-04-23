الوزيرة قبوات ونائب مبعوث الأمم المتحدة لسوريا يبحثان سبل تعزيز العدالة الانتقالية

دمشق-سانا

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات مع نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني، سبل تعزيز العدالة الانتقالية وآليات تحقيق السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي في سوريا.

وناقش اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة بدمشق، اليوم الخميس، الإجراءات اللازمة للحد من خطاب الكراهية، ونشر ثقافة الحوار وقبول الآخر.

كما ناقش اللقاء الذي يأتي إطار تعزيز التعاون بين الوزارة والأمم المتحدة، أهمية تهيئة البيئة المناسبة لإجراء انتخابات حرة تشارك فيها جميع مكونات الشعب السوري.

وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، بحثت في الـ 27 من آذار الماضي، مع المنسقة الإنسانية المقيمة للأمم المتحدة في سوريا، ناتالي فوستيه، سبل تطوير العمل في المجال الاجتماعي والإنساني، وضرورة وجود توافق بين برامج الدعم الأممية والسياسات الوطنية التنموية لتلبية احتياجات السوريين ضمن برامج دعم اقتصادية واجتماعية.