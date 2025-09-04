“إرشاد”… منصة رقمية لدعوة عصرية في معرض دمشق الدولي بدورته الـ62

دمشق-سانا

خصصت وزارة الأوقاف ركناً للتوعية الإلكترونية ضمن جناحها في معرض دمشق الدولي بدورته الـ62، للتعريف بمشاريعها الرقمية التي تستهدف جميع شرائح المجتمع، مع التركيز على الشباب.

وأوضح عماد حريتاني من مديرية التوعية الإلكترونية أن المشاريع الرقمية لا تقتصر على نقل المحتوى التقليدي، بل تعمل على إعادة بناء التجربة التعليمية لتكون أكثر تفاعلاً وجاذبية، تنسجم مع متطلبات العصر.

وتتصدر هذه المشاريع منصة “إرشاد” الرقمية التي تقدم المحتوى الإسلامي بأسلوب معاصر، وتشكل البوابة الرئيسة للإعلان عن المبادرات والمسابقات التي تنظمها الوزارة.

وأكد الزائر للركن أحمد النعيمي أهمية هذه المبادرات ووصفها بـ”الدرع الفكري” لأبناء المجتمع في مواجهة الأفكار الدخيلة على الإنترنت.

وتوفر منصة “إرشاد” وصولاً مباشراً إلى كل أخبارها وبرامجها عبر منظومتها الإعلامية الرقمية على منصات فيسبوك، تلغرام، إنستغرام، ويوتيوب، من خلال الروابط التالية:

وتمثل مشاركة الأوقاف في المعرض خطوة عملية نحو تحقيق رؤيتها الرقمية، حيث تسخّر التقنية لنشر القيم الإسلامية الأصيلة، مؤكدةً أن التوعية الدينية الفاعلة لم تعد ترفاً، بل ضرورة عصرية لبناء جيل واعٍ ومتمسك بهويته.