الهيئة الناخبة في دائرة القنيطرة تستعرض البرامج الانتخابية للمرشحين

القنيطرة- سانا

عقد أعضاء الهيئة الناخبة في دائرة القنيطرة اجتماعاً موسعاً بحضور حنان البلخي، عضو اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، وبمشاركة اللجنة الإدارية واللجنة الفرعية للانتخابات، لعرض البرامج الانتخابية للمرشحين ومناقشة خططهم لخدمة المدينة وأهلها.

وشمل الاجتماع استعراض رؤى وبرامج المرشحين، بما يعزز الشفافية ويشجع المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، مع التأكيد على أهمية الجهود لضمان انتخابات حرة ونزيهة وتعزيز ثقة الناخبين.

وكانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أصدرت منذ أيام قائمةَ المرشحين لعضوية المجلس في الدوائر الانتخابية للمحافظات السورية المقررة.

