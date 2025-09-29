ضمن حملة “أبشري حوران”.. بدء أعمال شق وتعبيد طرق جديدة في حي النصر بدرعا

درعا-سانا

بدأ مجلس مدينة درعا بالتعاون مع المجتمع المحلي تعبيد وشق طرق جديدة في حي النصر بالمدينة، وذلك ضمن حملة “أبشري حوران”.

وأوضح رئيس قسم الأشغال في المجلس أحمد عيسى في تصريح لسانا اليوم أن المجتمع المحلي يساهم في تقديم الآليات والكادر الفني لتنفيذ المشروع، مبيناً أن المجلس يعتمد على إعادة تدوير الأنقاض والمقاطع البيتونية الموجودة في أحياء درعا البلد وطريق السد والمخيم، للاستفادة منها في شق طرق جديدة، على أن تُستكمل لاحقاً بطبقة بقايا مقالع.

وأشار عيسى إلى أن لدى المجلس خطة لتعبيد بعض الطرق الرئيسية في الأسواق التجارية، ولا سيما عند سوق الحجاز مول وسوق الخضار الجديد ومبنى سجاد صيدا بكلفة تقديرية تبلغ 200 مليون ليرة سورية.

وأكد عيسى أن شق وتعبيد الطرق يأتي ضمن خطة مجلس مدينة درعا لتحسين الواقع الخدمي قبل حلول فصل الشتاء، بهدف تسهيل حركة مرور المواطنين والآليات.

وتندرج هذه الأعمال ضمن خطة متكاملة تهدف إلى إعادة الحياة الطبيعية للأحياء المتضررة، وتسهيل عودة الأهالي إلى منازلهم بعد سنوات طويلة من المعاناة.

يُذكر أن حملة “أبشري حوران” مبادرة خدمية مجتمعية تطوعية، انطلقت في آب الماضي، وتمكنت من جمع نحو 44 مليون دولار، لدعم المشاريع التنموية بمحافظة درعا في مجالات ترميم وصيانة المدارس وتأمين المستلزمات التعليمية، وتأهيل المراكز الطبية ودعمها بالأدوية والمعدات، وإصلاح وحفر الآبار وصيانة الشبكات والطاقة البديلة، وتقديم مشاريع خدمية تتعلق بالإنارة والطرق والنظافة والبنية التحتية.