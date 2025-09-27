الأشغال العامة تبحث مع برنامج الموئل تعزيز التعاون في الإسكان وإعادة الإعمار

دمشق-سانا

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق، اليوم، مع مدير مكتب سوريا لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الموئل” هيروشي تكاباياشي، سبل تعزيز التعاون المستقبلي ومتابعة تنفيذ مصفوفة التعاون المشتركة بين الجانبين.

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق، استعراض مسودة تقرير حالة الإسكان المنجز بدعم فني من برنامج “الموئل”، حيث أكد الوزير عبد الرزاق أهمية إنجاز التقرير باعتباره الوثيقة الوطنية الأولى التي تحدد واقع قطاع الإسكان في سوريا.

كما ناقش الطرفان التنسيق مع نقابة المهندسين لتوحيد الرؤى والمعايير في مجال التخطيط العمراني، إلى جانب الاتفاق على تطوير البرامج والخطط المشتركة بما يسهم في تحسين التخطيط المكاني، وإعادة إعمار المناطق المتضررة، وتسريع عودة المهجرين، وصولاً إلى تحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

وكانت الوزارة قد نظّمت بالتعاون مع برنامج “الموئل” ورشة عمل خاصة بإعداد تقرير حالة الإسكان في سوريا، في السابع عشر من حزيران الماضي، تناولت الاستراتيجية الوطنية للإسكان، واحتياجات القطاع في إطار التعافي والتنمية المستدامة، إضافة إلى التنظيم المؤسساتي والقانوني، والبنى التحتية، ومواد البناء، وتكنولوجيا التشييد، والتوظيف، والتمويل السكاني.

يُعد برنامج “الموئل” الذراع الفني للأمم المتحدة في مجال التخطيط العمراني والإسكان المستدام، ويساهم في دعم الدول النامية عبر تقديم الخبرات والتقارير الفنية لتعزيز التعافي وإعادة الإعمار، ويشكّل التعاون مع الجهات الوطنية خطوة محورية نحو تطوير السياسات الإسكانية وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة.