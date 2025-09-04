مشاركون في فعالية اللاذقية: صندوق التنمية السوري أمل جديد للإعمار الوطني

اللاذقية-سانا

شهدت محافظة اللاذقية فعالية جماهيرية بمناسبة إطلاق صندوق التنمية السوري، وسط حضور رسمي وشعبي واسع، حيث أكد المشاركون أن المبادرة تمثل خطوة جادة نحو تحقيق تطلعات السوريين في إعادة الإعمار والتنمية المستدامة.

دعم التعليم والصحة وتحسين الواقع المعيشي

وفي تصريح لمراسلة سانا عبّر المواطن حسن كدرو عن تفاؤله بهذه الخطوة، مشيراً إلى أثرها المباشر في تحسين حياة السوريين، وخاصة الأطفال في المخيمات، من خلال دعم التعليم والخدمات الصحية، كما وجّه شكره للرئيس أحمد الشرع ولكل من ساهم في تأسيس الصندوق، لما له من أثر مجتمعي كبير.

فرص عمل واستثمار في الطاقة البديلة

المهندس محمد دبليز شدّد على أهمية الصندوق في خلق فرص عمل عبر مشاريع البناء والمشروعات الصغيرة، مؤكداً أن الاستثمار في الطاقة الشمسية والريحية بات ضرورة لمعالجة أزمة الكهرباء وتحسين الخدمات في اللاذقية وسائر المحافظات.

في اللاذقية، لم تكن الفعالية مجرد احتفال، بل إعلان انطلاق نحو مستقبل أكثر إشراقاً، صندوق التنمية السوري بات عنواناً للتكافل الوطني والنهضة المجتمعية، ومع كل مساهمة، تُكتب سطور جديدة في قصة إعادة بناء سوريا.