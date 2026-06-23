نائب وزير الاقتصاد يتفقد استلام القمح في تل بلاط وجبرين بريف حلب

حلب-سانا

أجرى نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية ماهر خليل الحسن، جولة ميدانية شملت مركزي تل بلاط وجبرين بريف حلب لاستلام محصول القمح بهدف متابعة سير عمليات التسليم والاستلام ومعالجة التحديات التي تواجه المزارعين.

وذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر قناتها على التلغرام أن الحسن ناقش في تل بلاط آليات تسليم واستلام محصول القمح، وسبل معالجة المشكلات والمعوقات التي تواجه المزارعين، لضمان انسيابية العملية وتقديم التسهيلات اللازمة لتسويق المحصول.

كما اطلع الحسن في مركز جبرين على الجاهزية اللوجستية والفنية للمركز، وتابع ميدانياً إجراءات فحص القمح المشوّل (المعبأ في أكياس) وتوزينه وتخزينه، للتأكد من تطبيق المعايير الفنية المعتمدة وضمان جودة عمليات الاستلام.

والتقى نائب الوزير الكوادر الفنية المشرفة على عمليات الاستلام وعدداً من المزارعين، واستمع إلى أبرز التحديات التي تواجههم، ولا سيما ما يتعلق بتنظيم الأدوار وتسهيل نقل المحصول إلى مراكز الاستلام.

وكان فرع المؤسسة السورية للحبوب في محافظة حلب، بدأ في الـ9 من الشهر الجاري استلام محصول القمح عبر مركز صومعة تل بلاط في ريف حلب الشرقي.