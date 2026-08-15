إحياء عيد السيدة العذراء بصلوات وقداديس وفعاليات ثقافية واجتماعية بعدد من المحافظات

 محافظات-سانا
 
احتفلت الطوائف المسيحية في عدد من المحافظات السورية، اليوم الجمعة، بعيد السيدة العذراء، بإقامة الصلوات والقداديس التي تدعو لتجسيد قيم التآخي والمحبة، وسط حضور من أهالي المناطق والزوار.

دعوات للسلام والمحبة

واحتفل أهالي بلدة صلنفة وزوارها بريف اللاذقية بالعيد في كنيسة رقاد السيدة، وأوضح الأرشمندريت ملاتيوس مسيكة التابعة لأبرشية اللاذقية في بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس في تصريح لمراسل سانا أن المسيحيين حول العالم يحيون في هذا اليوم عيد رقاد السيدة العذراء لمكانتها الكبيرة التي اصطفاها الله من بين كل النساء، ولأنها قدوة في هذا العالم.

IMG 3723 إحياء عيد السيدة العذراء بصلوات وقداديس وفعاليات ثقافية واجتماعية بعدد من المحافظات

وأضاف أن المسيحيين يجتمعون في ليلة الرابع عشر من آب لرفع الصلوات على نية خلاص العالم وإحلال السلام، داعياً الله أن يحمي سوريا وشعبها ويعيد المهجّرين والنازحين إلى ديارهم.

من جهتها، أشارت نجاة حداد من أهالي اللاذقية إلى أن الاحتفالات تشمل تقديم الحبوبية التي تُعد من رموز العيد وتتكون من القمح والزبيب والجوز والسكر، فيما تمنت جنان سكيف من أهالي صلنفة أن يعم الخير أرجاء سوريا.

فعاليات اجتماعية وثقافية

وفي مرمريتا بريف حمص احتفل أبناء رعية الروم الأرثوذكس بعيد رقاد السيدة العذراء بإقامة الصلوات والقداديس في كنيسة القديس بندلايمون، وسط مشاركة الأهالي والمصلين الذين أحيوا المناسبة بطلب البركة والسلام.

IMG 8993 1 إحياء عيد السيدة العذراء بصلوات وقداديس وفعاليات ثقافية واجتماعية بعدد من المحافظات

وأوضح كاهن رعية مرمريتا الأب رومانوس الإسبر في تصريح لمراسل سانا أن الصلاة في هذه المناسبة تشكل تعبيراً عن الإيمان والرجاء، معرباً عن الأمل بأن تحمل صلوات العيد الخير والسلام لسوريا.

وأشار الإسبر إلى أن الاحتفال في مرمريتا يحافظ على طابعه الروحي إلى جانب الفعاليات الاجتماعية والثقافية المرافقة، لافتاً إلى أن الكرنفال السنوي أصبح تقليداً يجمع أبناء البلدة والزوار من مختلف المحافظات.
 
وأكد عدد من أهالي البلدة أن عيد السيدة العذراء يشكل مناسبة للفرح والمحبة واجتماع العائلات والمغتربين، وهو تقليد متوارث حافظ عليه أبناء البلدة عبر السنين.
 
كما توافد الأهالي والزوار إلى بلدة مشتى الحلو بريف طرطوس لإحياء عيد السيدة‏، مع مواكبة الجهات المعنية للمناسبة وسط إجراءات أمنية وتنظيمية تولتها الشرطة السياحية وقوى الأمن الداخلي وفرق الدفاع المدني.
 
ويجسد هذا الاحتفال السنوي، الممتد لثلاثة أيام، قيم التلاقي والعطاء بين العائلات، ويبرز روح المحبة والتآخي عبر إقامة القداديس والصلوات والمسيرات الكشفية والأماسي الروحية.

IMG 8991 2 scaled إحياء عيد السيدة العذراء بصلوات وقداديس وفعاليات ثقافية واجتماعية بعدد من المحافظات
IMG 8997 scaled إحياء عيد السيدة العذراء بصلوات وقداديس وفعاليات ثقافية واجتماعية بعدد من المحافظات
IMG 9009 scaled إحياء عيد السيدة العذراء بصلوات وقداديس وفعاليات ثقافية واجتماعية بعدد من المحافظات
IMG 9014 scaled إحياء عيد السيدة العذراء بصلوات وقداديس وفعاليات ثقافية واجتماعية بعدد من المحافظات
IMG 9033 scaled إحياء عيد السيدة العذراء بصلوات وقداديس وفعاليات ثقافية واجتماعية بعدد من المحافظات
IMG 9082 scaled إحياء عيد السيدة العذراء بصلوات وقداديس وفعاليات ثقافية واجتماعية بعدد من المحافظات
IMG 3718 scaled إحياء عيد السيدة العذراء بصلوات وقداديس وفعاليات ثقافية واجتماعية بعدد من المحافظات
IMG 3719 scaled إحياء عيد السيدة العذراء بصلوات وقداديس وفعاليات ثقافية واجتماعية بعدد من المحافظات
IMG 3720 scaled إحياء عيد السيدة العذراء بصلوات وقداديس وفعاليات ثقافية واجتماعية بعدد من المحافظات
IMG 3722 scaled إحياء عيد السيدة العذراء بصلوات وقداديس وفعاليات ثقافية واجتماعية بعدد من المحافظات
IMG 3724 1 scaled إحياء عيد السيدة العذراء بصلوات وقداديس وفعاليات ثقافية واجتماعية بعدد من المحافظات


 

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