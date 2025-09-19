44700 زائر لملتقى “وجهتك الأكاديمية ” الداعم لاختيارات الطلاب الجامعية

دمشق-سانا

حضور كثيف وتفاعل حي سجلته فعاليات ملتقى “وجهتك الأكاديمية- خطوتك نحو الغد”، التي اختتمت أمس في الجامعات الحكومية، بحصيلة زوار بلغت 44700 زائر من المهتمين والطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية العامة، الراغبين بالتعرف على التخصصات العلمية المتوفرة في الجامعات لاختيار ما يناسبهم منها.

المشرف على الهيئات الطلابية في الجامعات الحكومية علي أحمد الحاج أوضح في تصريح لمراسلة سانا اليوم، أن الملتقى رسم مشهدًا أكاديمياً وطنياً بامتياز في مختلف المحافظات، حيث شهد إقبالاً واسعًا من شتى المناطق، ما عكس مستوى الاهتمام والاندفاع نحو تعزيز المعرفة والتطور الأكاديمي في المجتمع.

وأكد الحاج أن الطلبة السوريين اليوم، ليسوا متلقين فحسب، بل صانعون للمبادرة، ومشاركون في صياغة المستقبل الأكاديمي والوطني، وقال: “إذ نُنجز هذه المرحلة، فإننا نفتح الباب لمرحلةٍ أكثر اتساعًا، تحمل في طياتها مشاريع نوعية وخطوات عملية تترجم روح الملتقى إلى فعلٍ مستدام”.

ولفت الحاج إلى أن دور الهيئات الطلابية، مستمرّ ومتنامٍ، لا ينتهي بانتهاء الملتقى، بل يبدأ مع المفاضلة العامة، حيث ستُطلق مراكز دعم ميدانية بإشراف فرق طلابية مدرّبة، لمساعدة الطلاب في اختيار تخصصاتهم وتجاوز التحديات التقنية.

وبين الحاج أنه بعد القبول، ستبقى هذه الفرق حاضرة لاستقبال الطلاب الجدد ومرافقتهم في أولى خطواتهم الجامعية، لتكون بداية مشوارهم مفعمة بالدعم والثقة والانتماء، مؤكدًا أنه يتم التأسيس لانطلاقةٍ جديدة، يقودها الشباب، وتحتضنها المؤسسات، نحو مستقبلٍ يصنعه السوريون بإرادتهم.

ووفق إحصائيات الملتقى، بلغ عدد زواره في جامعة حلب 9 آلاف، وفي كل من جامعات إدلب ودمشق وحمص 8 آلاف، وفي كل من جامعتي اللاذقية وحماة 4 آلاف، وفي كل من جامعة طرطوس وفرع جامعة دمشق بدرعا 1500 وفي جامعة الفرات 700 زائر، ليصبح العدد الكلي 44700 زائر.

وكانت فعاليات الملتقى انطلقت يوم الأحد الماضي في الجامعات الحكومية واختتمت أمس؛ بهدف مساعدة الطلاب الناجحين في الثانوية العامة على اختيار التخصص الجامعي الذي يناسبهم، وتوفير بيئة تفاعلية تساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة ومبنية على المعرفة والاطلاع.