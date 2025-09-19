إعادة افتتاح المؤسسات التعليمية الخاصة المغلقة أو الملغى ترخيصها منذ عام 2011

دمشق-سانا

سمحت وزارة التربية والتعليم السورية بإعادة افتتاح المؤسسات التعليمية الخاصة المغلقة أو الملغى ترخيصها منذ عام 2011 بسبب الظروف الأمنية أو لعدم تقديم طلب إيقاف أصولي.

واشترطت الوزارة في قرارها الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم وجود صاحب الترخيص بصفة شخصية، مع التأكيد على وجود الحيازة المشروعة المرخصة عليها المؤسسة.

وأشارت الوزارة إلى أنه في حال عدم قدرة صاحب المؤسسة على إعادة تفعيل مؤسسته، يتقدم بطلب إيقاف العمل في المؤسسة لعام دراسي واحد 2025-2026 لدى مديرية التربية والتعليم المعنية، مشددة على ضرورة إجراء كشف من قبل دائرة التعليم الخاص للتأكد من البناء وجهوزيته.

وبينت الوزارة أن القرار جاء بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم “55” تاريخ 2/9/2024 وتعليماته التنفيذية المعدلة وإلى مقترح لجنة شؤون التعليم الخاص الرئيسية المتخذ في جلستها رقم “402” المنعقدة بتاريخ 8/9/2025.

ولفتت الوزارة إلى أن القرار يأتي أيضا استجابة للكتب الواردة من مديريات التربية والتعليم في المحافظات والطلبات من مراكز خدمة المواطن، حول الموافقة على إعادة النظر في قرارات إلغاء تراخيص بعض المؤسسات التعليمية الخاصة، والتي تم إلغاء تراخيصها بسبب التوقف عن العمل دون موافقة أصولية أي دون تقديم طلب إيقاف أصولي، في فترة كانت البلاد تعاني من عدم استقرار بسبب تنفيذ النظام البائد عمليات عسكرية في العديد من المناطق إضافة إلى الملاحقات الأمنية وعمليات التهجير وقيام عناصره بالسكن في بعض هذه المؤسسات، ما أدى إلى تعذر الافتتاح ومتابعة العمل أو سفر أصحابها من البلاد أو اعتقالهم إضافة إلى تضرر بعض أبنية هذه المؤسسات.

وكانت الوزارة أصدرت في الثامن من شهر أيلول الجاري قراراً يسمح للمؤسسات التعليمية الخاصة، بفتح دوام مسائي إضافي للعام الدراسي 2025–2026، وفق نظام الفوجين، وذلك استجابةً للمتطلبات المجتمعية المتزايدة وتوفير بيئة تعليمية مرنة تلبي احتياجات الطلاب وأولياء الأمور.

ولفتت الوزارة إلى أن هذا القرار خطوة تهدف إلى توسيع فرص التعليم ضمن إطار منضبط يراعي الجودة والعدالة، ما يسهم في تلبية احتياجات الأسر وتخفيف الضغط على المؤسسات التعليمية.