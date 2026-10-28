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السويسري فافرينكا يودّع ملاعب التنس بعد مسيرة امتدت 24 عاماً

photo 2026 10 28 09 31 56 السويسري فافرينكا يودّع ملاعب التنس بعد مسيرة امتدت 24 عاماً
لاعب التنس السويسري ستانيسلاس فافرينكا-أرشيفية-Reuters

بازل-سانا‏
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اختتم لاعب التنس السويسري ستانيسلاس فافرينكا، مسيرته الاحترافية التي امتدت 24 ‏عاماً، محققاً خلالها ثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، إلى جانب سلسلة من ‏الإنجازات الفردية والجماعية.‏

وخسر فافرينكا، البالغ من العمر 41 عاماً أمس الثلاثاء مباراته الأخيرة أمام جماهيره ‏في بلاده، أمام التشيكي ييري ليهيتشكا، بنتيجة 5-7 و6-7، ضمن بطولة سويسرا ‏داخل القاعات في مدينة بازل.‏

وذكرت وكالة رويترز أن فافرينكا أحرز أول ألقابه الكبرى في بطولة أستراليا المفتوحة ‏عام 2014، قبل أن يضيف لقبين آخرين، بفوزه على الصربي نوفاك ديوكوفيتش في ‏نهائي رولان غاروس عام 2015، وبطولة أمريكا المفتوحة عام 2016.‏

كما أحرز فافرينكا 16 لقباً ⁠في بطولات اتحاد المحترفين، وبلغ أفضل تصنيف له ‏باحتلال المركز الثالث عالمياً في عام 2014، كما توج بالميدالية ⁠الذهبية الأولمبية في ‏منافسات الزوجي إلى جانب روجر فيدرر في أولمبياد بكين 2008، وساعد سويسرا ‏على إحراز لقبها الأول في كأس ديفيز عام 2014.‏

‏ وكان فافرينكا أعلن العام الماضي أن موسم 2026 سيكون الأخير في مسيرته ‏الاحترافية.‏

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