السويسري فافرينكا يودّع ملاعب التنس بعد مسيرة امتدت 24 عاماً

بازل-سانا‏

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اختتم لاعب التنس السويسري ستانيسلاس فافرينكا، مسيرته الاحترافية التي امتدت 24 ‏عاماً، محققاً خلالها ثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، إلى جانب سلسلة من ‏الإنجازات الفردية والجماعية.‏

وخسر فافرينكا، البالغ من العمر 41 عاماً أمس الثلاثاء مباراته الأخيرة أمام جماهيره ‏في بلاده، أمام التشيكي ييري ليهيتشكا، بنتيجة 5-7 و6-7، ضمن بطولة سويسرا ‏داخل القاعات في مدينة بازل.‏

وذكرت وكالة رويترز أن فافرينكا أحرز أول ألقابه الكبرى في بطولة أستراليا المفتوحة ‏عام 2014، قبل أن يضيف لقبين آخرين، بفوزه على الصربي نوفاك ديوكوفيتش في ‏نهائي رولان غاروس عام 2015، وبطولة أمريكا المفتوحة عام 2016.‏

كما أحرز فافرينكا 16 لقباً ⁠في بطولات اتحاد المحترفين، وبلغ أفضل تصنيف له ‏باحتلال المركز الثالث عالمياً في عام 2014، كما توج بالميدالية ⁠الذهبية الأولمبية في ‏منافسات الزوجي إلى جانب روجر فيدرر في أولمبياد بكين 2008، وساعد سويسرا ‏على إحراز لقبها الأول في كأس ديفيز عام 2014.‏

‏ وكان فافرينكا أعلن العام الماضي أن موسم 2026 سيكون الأخير في مسيرته ‏الاحترافية.‏