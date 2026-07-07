دمشق-سانا
تفقد وزير الصحة مصعب العلي، برفقة المستشار الإعلامي في رئاسة الجمهورية أحمد موفق زيدان، ووزير السياحة مازن صالحاني، الحالة الصحية للمصابين جراء التفجيرين اللذين استهدفا العاصمة دمشق اليوم الثلاثاء، وذلك في الهيئة العامة لمشفى دمشق (المجتهد)، واطلعوا على مستوى الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة لهم.
واستمع الوفد إلى شرح من الكوادر الطبية والتمريضية حول طبيعة الإصابات، والخطط العلاجية المخصصة لكل حالة، مؤكداً توجيه جميع الإمكانات اللازمة من كوادر وتجهيزات وأدوية لضمان تقديم الرعاية الطبية الشاملة، ومعالجة أي صعوبات قد تواجه سير العمل العلاجي.
وثمّن الوفد الجهود التي بذلتها الفرق الطبية والإسعافية في الاستجابة السريعة لتداعيات التفجيرين، وتقديم الإسعافات الأولية وإجراء التدخلات الجراحية اللازمة للمصابين.
وكانت أعلنت وزارة الصحة في وقت سابق أن الحصيلة النهائية للتفجيرين اللذين وقعا اليوم بالقرب من مبنى وزارة السياحة في دمشق بلغت قتيلاً و36 مصاباً.
وزيرا الصحة والسياحة والمستشار الإعلامي في رئاسة الجمهورية يتفقدون مصابي تفجيري دمشق
دمشق-سانا