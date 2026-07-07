وزيرا الصحة والسياحة والمستشار الإعلامي في رئاسة الجمهورية يتفقدون مصابي تفجيري دمشق

دمشق-سانا‏

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تفقد وزير الصحة مصعب العلي، برفقة المستشار الإعلامي في رئاسة الجمهورية أحمد موفق زيدان، ووزير السياحة مازن ‏صالحاني، الحالة الصحية للمصابين جراء التفجيرين اللذين استهدفا العاصمة دمشق اليوم الثلاثاء، وذلك في الهيئة العامة ‏لمشفى دمشق (المجتهد)، واطلعوا على مستوى الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة لهم.‏

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واستمع الوفد إلى شرح من الكوادر الطبية والتمريضية حول طبيعة الإصابات، والخطط العلاجية المخصصة لكل حالة، ‏مؤكداً توجيه جميع الإمكانات اللازمة من كوادر وتجهيزات وأدوية لضمان تقديم الرعاية الطبية الشاملة، ومعالجة أي ‏صعوبات قد تواجه سير العمل العلاجي.‏

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وثمّن الوفد الجهود التي بذلتها الفرق الطبية والإسعافية في الاستجابة السريعة لتداعيات التفجيرين، وتقديم الإسعافات الأولية ‏وإجراء التدخلات الجراحية اللازمة للمصابين.‏

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وكانت أعلنت وزارة الصحة في وقت سابق أن الحصيلة النهائية للتفجيرين اللذين وقعا اليوم ‏بالقرب من مبنى وزارة السياحة في دمشق بلغت قتيلاً و36 مصاباً.‏