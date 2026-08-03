اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة تناقش منهجية إعداد تقرير الاستعراض الوطني الطوعي الأول

دمشق-سانا

عقدت اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة برئاسة أنس سليم رئيس هيئة التخطيط والإحصاء، اجتماعها الفني الثاني لمناقشة منهجية إعداد تقرير الاستعراض الوطني الطوعي الأول حول أهداف التنمية المستدامة لسوريا بعد التحرير، والتي أعدتها هيئة التخطيط والإحصاء وفق دليل دولي لهذا الغرض.

وذكرت الهيئة عبر قناتها على تلغرام اليوم الإثنين أن رئيس الهيئة أكد خلال الاجتماع أهمية الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه بين أعضاء اللجنة لاعتماد هذه المنهجية في إعداد التقرير وصولاً إلى تشكيل فرق العمل الوطنية، وتدريبها على المنهجية وتحليل المؤشرات وبناء قواعد البيانات.

وكانت اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة عقدت اجتماعها الفني الأول في 16 حزيران الماضي والذي تناول دراسة خطة عمل اللجان الوطنية وتوزيعها وفقاً للأهداف الرئيسة للتنمية المستدامة، مع التأكيد على أهمية إشراك ممثلي القطاع الخاص والجامعات والمجتمع الأهلي المعني بكل هدف في هذه اللجان.