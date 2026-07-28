الحرارة أعلى من معدلاتها والأجواء صيفية في معظم المناطق

3X4A8682 الحرارة أعلى من معدلاتها والأجواء صيفية في معظم المناطق

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو/1-3/ درجات ‏مئوية في كل المناطق‎ .‎

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن طقس اليوم الثلاثاء يكون صيفياً عادياً ‏وصحواً إلى حار نسبياً وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، مع ظهور ‏بعض السحب المتفرقة في المنطقة الساحلية‎.‎

فيما تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تصل ‏سرعتها 60 كم/سا، وخاصةً في المناطق الوسطى والشرقية، ويكون البحر خفيف ارتفاع ‏الموج‎.‎

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية‎:‎

دمشق19/37‏
ريف دمشق-القلمون17/33‏
القنيطرة19/32‏
درعا20/34‏
السويداء19/32‏
حمص22/35‏
حماة22/39‏
اللاذقية25/31‏
طرطوس24/33‏
حلب22/38‏
إدلب22/35‏
دير الزور28/43‏
الرقة25/42‏
الحسكة27/41‏
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