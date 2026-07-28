الحرارة أعلى من معدلاتها والأجواء صيفية في معظم المناطق

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو/1-3/ درجات ‏مئوية في كل المناطق‎ .‎

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن طقس اليوم الثلاثاء يكون صيفياً عادياً ‏وصحواً إلى حار نسبياً وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، مع ظهور ‏بعض السحب المتفرقة في المنطقة الساحلية‎.‎

فيما تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تصل ‏سرعتها 60 كم/سا، وخاصةً في المناطق الوسطى والشرقية، ويكون البحر خفيف ارتفاع ‏الموج‎.‎

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية‎:‎