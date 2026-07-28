الحرارة أعلى من معدلاتها والأجواء صيفية في معظم المناطق

دمشق-سانا
توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو/1-3/ درجات مئوية في كل المناطق .
وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن طقس اليوم الثلاثاء يكون صيفياً عادياً وصحواً إلى حار نسبياً وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، مع ظهور بعض السحب المتفرقة في المنطقة الساحلية.
فيما تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تصل سرعتها 60 كم/سا، وخاصةً في المناطق الوسطى والشرقية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق
|19/37
|ريف دمشق-القلمون
|17/33
|القنيطرة
|19/32
|درعا
|20/34
|السويداء
|19/32
|حمص
|22/35
|حماة
|22/39
|اللاذقية
|25/31
|طرطوس
|24/33
|حلب
|22/38
|إدلب
|22/35
|دير الزور
|28/43
|الرقة
|25/42
|الحسكة
|27/41