إعادة فتح حديقة الحرش: نبض الطبيعة يعود إلى قلب اللاذقية

اللاذقية-سانا

افتتحت حديقة الحرش في مدينة اللاذقية أبوابها مجدداً أمام الزوار اليوم، بعد استكمال أعمال التأهيل والصيانة التي نفذها مجلس المدينة بالتعاون مع مؤسسة رؤيا، ضمن حملة “اللاذقية نحن أهلها”، لتعود الحديقة مرفقاً حيوياً يخدم المجتمع المحلي ويوفر متنفساً آمناً للعائلات.

تجهيز متكامل بمواصفات عصرية

أوضح علي عاصي، رئيس الوحدات الإدارية والفنية، أن الحديقة تمتد على مساحة 80 دونماً، وقد شملت أعمال التأهيل تجهيز الجلسات الشعبية، صيانة السور، الطلاء، والترصيف، بما يضمن بيئة آمنة ومريحة للزوار.

من جهتها، أكدت ألما دالاتي من مؤسسة رؤيا أن المشروع يراعي احتياجات الأطفال والعائلات، ويمنح الزوار تجربة طبيعية مميزة بإطلالة بحرية خلابة.

تعاون يعيد الحياة لمعْلم شعبي

أشار مدير منطقة اللاذقية عمر خلو إلى أن الحديقة كانت لسنوات مقصداً رئيسياً للأهالي قبل أن تتحول إلى نقطة عسكرية، مؤكداً أن إعادة افتتاحها اليوم هو ثمرة جهود جماعية وتعاون بين الجهات المحلية.

وعبّر عدد من المواطنين عن ارتياحهم لهذه الخطوة، معتبرين أن الحديقة أصبحت متنفساً حقيقياً لسكان الأحياء المجاورة، ضمن خطة شاملة لتأهيل الحدائق والدوارات العامة في المدينة، بما يعزز المظهر الحضاري ويخدم الحياة الاجتماعية.

وتُعد حديقة الحرش من أبرز المساحات الخضراء في مدينة اللاذقية، وكانت لسنوات طويلة متنفساً رئيسياً للأهالي قبل أن تُغلق لأسباب أمنية، وتأتي إعادة تأهيلها ضمن خطة تنموية شاملة تهدف إلى تحسين البنية التحتية للحدائق والمرافق العامة في المدينة، ويعكس المشروع تعاوناً بين الجهات المحلية والمجتمعية لإعادة الحياة إلى معالم المدينة وتعزيز جودة الحياة للسكان..