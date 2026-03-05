إفطار رمضاني يجمع معلمي الغوطة الشرقية تكريماً لدورهم التربوي

ريف دمشق-سانا

نظم فريق “رؤيا للتغيير” التطوعي اليوم، إفطاراً رمضانياً جمع عدداً من المعلمين المتقاعدين والحاليين، بمشاركة كوادر تربوية وممثلين عن المجالس المحلية في بلدات الغوطة الشرقية، وذلك في ثانوية “الغوطة الشرقية” ببلدة كفربطنا في ريف دمشق، ضمن مبادرة مجتمعية تهدف إلى تعزيز التواصل وتكريم الكوادر التعليمية.

وأوضح عضو الفريق فادي كحلوس في تصريح لـ سانا، أن الفريق له تاريخ في العمل المجتمعي خلال سنوات الثورة وما بعدها، ويسعى اليوم إلى الإسهام في مرحلة البناء عبر مبادرات اجتماعية وتنموية، مبيناً أن تنظيم هذا الإفطار يأتي تعبيراً عن الشكر والتقدير للكوادر التربوية في الغوطة الشرقية لدورهم في بناء الأجيال.

بدورها، أكدت المعلمة المتقاعدة صباح عزات البحش أن هذه المبادرة تركت أثراً إيجابياً كبيراً في نفوس المعلمين، ولا سيما المتقاعدين منهم، معربة عن أملها باستمرار مثل هذه الأنشطة التي تعزز روح الأسرة الواحدة بين الكوادر التعليمية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن أنشطة مجتمعية تهدف إلى تعزيز الروابط بين الكوادر التربوية في الغوطة الشرقية، وتكريم المعلمين تقديراً لدورهم في العملية التعليمية، وتشجيع المبادرات الداعمة لقطاع التعليم والمجتمع المحلي.