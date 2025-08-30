مدينة المعارض تحتضن مصلى جديداً يتسع لـ1500 مصلٍ

دمشق-سانا

شهدت دورة معرض دمشق الدولي الـ62 افتتاح أكبر مصلى دائم داخل “مدينة المعارض”، بعد أن كان أداء الصلوات خلال الدورات السابقة مقتصراً على مصليات صغيرة داخل الأجنحة أو بشكل فردي.

وقال مدير التخطيط والتعاون الدولي في المؤسسة السورية للمعارض المهندس عمر الحلاق: إنه تم تصميم واجهة المصلى الجديد لتناسب واجهة الاجنحة الجديدة في المعرض، وهي مُزينة بالآيات القرآنية و نقوش تمثل الدينار الأموي، وأضاف: إن مساحة المصلى “تبلغ حوالي 2500 متر مربع، ويتسع لنحو 1500 مصلٍ بين رجال ونساء، وتُقام فيه الصلوات الخمس وصلاة الجمعة”.

من جهته، وصف مدير أوقاف دمشق الدكتور معاذ الريحان المصلى في المعرض، بأنه “إرجاع للحالة الفطرية الطبيعية” لسوريا، مبيناً أنه يزيل “أغلال القهر والاستبداد” التي كانت تمنع مثل هذه المظاهر، ويعيد العاصمة دمشق إلى أصالتها المعروفة بانتشار المساجد والمصليات.

وأضاف طارق غزال المشرف على المصلى من مديرية أوقاف ريف دمشق “إن المصلى يضم أنشطة دعوية متنوعة إلى جانب الصلوات، تشمل:

كلمات إرشادية بعد صلاتي المغرب والعشاء يلقيها كبار العلماء.

توزيع منشورات دعوية.

وجود شاشات تعرض مواد توعوية على مدار الساعة.

بدوره، لفت الإمام والخطيب في المصلى أحمد شحود إلى الإقبال الكبير من الزوار، حيث إن المصلى “ممتلئ دائماً”، ما يدفع إلى التفكير في التوسعة خلال الأعوام القادمة.

أحد المشاركين في الجناح السعودي، إبراهيم الحربي، أشاد بالتجهيزات المتكاملة للمصلى التي توفر الراحة للمصلين، معتبراً إقامة المصلى من أهم المميزات التي لمسها في المعرض.