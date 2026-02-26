إجراء عملية تبادل في السويداء تشمل 86 موقوفاً وأسيراً

السويداء-سانا

أجريت اليوم الخميس عملية تبادل للموقوفين والأسرى المحتجزين إثر أحداث تموز من العام الفائت في محافظة السويداء، شملت 86 شخصاً، وذلك في إطار حرص الدولة السورية على صون الأمن والسلم الأهلي والاجتماعي، وتعزيز ركائز الاستقرار والثقة المتبادلة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية.

وذكرت محافظة السويداء أن قوى الأمن الداخلي في المحافظة بتوجيه من المحافظ مصطفى البكور، وبالتعاون مع الشرطة العسكرية، أمّنت وصول 61 موقوفاً من المحافظة إلى حاجز المتونة في الريف الشمالي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لحل قضايا الموقوفين لدى الدولة، وإعادتهم إلى ذويهم.

كما شملت العملية أيضاً، إطلاق 25 شخصاً من الأسرى المحتجزين لدى المجموعات الخارجة عن القانون في السويداء، في عملية إنسانية وأمنية جديدة تهدف إلى لم شملهم بعائلاتهم.

والتقى البكور بالمحتجزين الـ 25 الذين تم الإفراج عنهم، وذلك بحضور قائد قوى الأمن الداخلي في المحافظة العميد حسام الطحان، والمتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا.

واطمأنَّ المحافظ خلال اللقاء على أوضاع المفرج عنهم، مثمناً الجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية والعسكرية لإتمام هذه العملية لتأمين عودة الجميع إلى ذويهم بأمان.

وكانت مديرية إعلام السويداء أوضحت في وقت سابق، أن عملية التسليم والاستلام تجري بإشراف البعثة الدولية للصليب الأحمر، وشددت على أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز اللحمة الوطنية، وقطع الطريق أمام أي محاولات لزعزعة الاستقرار في المحافظة.