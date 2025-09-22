قافلة مساعدات إنسانية جديدة من دمشق إلى السويداء

دمشق-سانا

انطلقت صباح اليوم من دمشق إلى محافظة السويداء القافلة الخامسة والثلاثون من المساعدات الإنسانية، مؤلفة من 17 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والإغاثية.

وأوضح مدير وحدة الإعلام والتواصل في الهلال الأحمر العربي السوري عمر المالكي في تصريح لـ سانا أن القافلة تحتوي 5225 سلة غذائية و24 صندوق عدة مهنية لتركيب الطاقة الشمسية و38 طناً من مواد التنظيف و500 سلة صحية ومواد إغاثية أخرى.

ودخلت إلى محافظة السويداء أمس قافلة تجارية تضم 95 شاحنة محملة بمواد غذائية وخضراوات ودواجن وأعلاف وخزانات مياه وأخشاب ومواد صناعية.

