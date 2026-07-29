الطوارئ تحذر من ارتفاع مناسيب المياه في قنوات سد ميدانكي بريف حلب

حلب -سانا
دعت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث المواطنين إلى التقيد بإجراءات السلامة العامة، تزامناً مع فتح قنوات الري المغذاة من سد ميدانكي في ريف حلب الشمالي، محذرة من مخاطر ارتفاع مناسيب المياه وزيادة سرعة جريانها خلال فترة تشغيل القنوات.
وأوضحت دائرة الإنذار المبكر في الوزارة، وفق قناة الدفاع المدني على تلغرام اليوم الأربعاء، أنه سيتم فتح قنوات الري اعتباراً من يوم الجمعة القادم، الموافق لـ31 من تموز، وحتى نهاية أيلول المقبل، ما لم يطرأ أي عارض، وذلك بهدف اختبار شبكات الري، وتأمين المياه للمحاصيل الزراعية في المناطق الواقعة على امتداد القنوات.
وبيّنت الدائرة أن عملية الضخ ستبدأ بغزارة تبلغ 2.5 متر مكعب في الثانية، على أن تزداد تدريجياً، ما يؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وتسارع جريانها، ويشكل خطراً على الأشخاص الموجودين بالقرب من القنوات.
وأكدت ضرورة الامتناع عن السباحة أو النزول إلى القنوات تحت أي ظرف، ومنع الأطفال من الاقتراب منها أو اللعب بجوارها، وتوخي الحذر عند المرور بمحاذاتها، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة طوال فترة التشغيل.
ويقع سد ميدانكي شمال مدينة عفرين بنحو 70 كيلومتراً، ودخل الخدمة عام 2004، ويعد من المنشآت المائية الحيوية في المنطقة، إذ يروي نحو 30 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، ويوفر مياه الشرب لمدينتي عفرين وإعزاز ومحيطهما.