الطوارئ تحذر من ارتفاع مناسيب المياه في قنوات سد ميدانكي بريف حلب

حلب -سانا

‏ ‏

دعت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث المواطنين إلى التقيد بإجراءات السلامة العامة، ‏تزامناً مع فتح قنوات الري المغذاة من سد ميدانكي في ريف حلب الشمالي، محذرة من ‏مخاطر ارتفاع مناسيب المياه وزيادة سرعة جريانها خلال فترة تشغيل القنوات.‏

‏ ‏

وأوضحت دائرة الإنذار المبكر في الوزارة، وفق قناة الدفاع المدني على تلغرام اليوم ‏الأربعاء، أنه سيتم فتح قنوات الري اعتباراً من يوم الجمعة القادم، الموافق لـ31 من ‏تموز، وحتى نهاية أيلول المقبل، ما لم يطرأ أي عارض، وذلك بهدف اختبار شبكات ‏الري، وتأمين المياه للمحاصيل الزراعية في المناطق الواقعة على امتداد القنوات.‏

‏ وبيّنت الدائرة أن عملية الضخ ستبدأ بغزارة تبلغ 2.5 متر مكعب في الثانية، على أن ‏تزداد تدريجياً، ما يؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وتسارع جريانها، ويشكل خطراً على ‏الأشخاص الموجودين بالقرب من القنوات.‏

وأكدت ضرورة الامتناع عن السباحة أو النزول إلى القنوات تحت أي ظرف، ومنع ‏الأطفال من الاقتراب منها أو اللعب بجوارها، وتوخي الحذر عند المرور بمحاذاتها، ‏والالتزام بتعليمات الجهات المختصة طوال فترة التشغيل.‏

‏ ‏

ويقع سد ميدانكي شمال مدينة عفرين بنحو 70 كيلومتراً، ودخل الخدمة عام 2004، ‏ويعد من المنشآت المائية الحيوية في المنطقة، إذ يروي نحو 30 ألف هكتار من الأراضي ‏الزراعية، ويوفر مياه الشرب لمدينتي عفرين وإعزاز ومحيطهما.‏