فرق الطوارئ وإدارة الكوارث تسيطر على حرائق واسعة بالحسكة

الحسكة-سانا

استجابت فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث اليوم الثلاثاء، لحرائق واسعة تشهدها محافظة الحسكة بشكل متزامن، قسم منها امتد من الحرائق المندلعة في العراق، وشمل أعشاباً وبقايا محاصيل زراعية وحقول قمح وشعير في نواحي تل براك وتل حميس واليعربية.

وذكر الدفاع المدني عبر تلغرام، أن الفرق تمكنت من السيطرة على عدد من البؤر، وتعمل على محاصرة أخرى، ومنع امتدادها إلى القرى ومنازل المدنيين.

كما أرسلت الوزارة فرق إطفاء إضافية من محافظتي الرقة ودير الزور لمؤازرة الفرق العاملة في الحسكة، وتعمل الفرق في ظل تحديات كبيرة بسبب سرعة الرياح، واتصال الأراضي الزراعية، وانتشار الأشواك والأعشاب الجافة على مساحات كبيرة، ووجود ألغام في بعض المواقع.

وكانت فرق مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الحسكة قد استجابت الخميس الماضي لـ 12 حريقاً طالت أراضي مزروعة بالقمح والشعير، إضافة إلى أراض محصودة وأعشاب وأشواك في مناطق متفرقة من المحافظة، وتمكنت من السيطرة عليها ومنع امتدادها.