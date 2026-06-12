العالم أمام موجات حر وفيضانات وحرائق غير مسبوقة مع بدء ظاهرة “النينيو” المناخية ‏

واشنطن-سانا‏

أعلنت الإدارة الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي “‏NOAA‏ ” اليوم الجمعة بدء ظاهرة ‌‏”النينيو” المناخية رسمياً، وسط ترجيحات بأن يشهد العالم موجات حر وجفاف وفيضانات ‏وحرائق واسعة.‏

ونقلت شبكة “سي إن إن” الإخبارية عن الإدارة قولها: إن هناك احتمالاً بنسبة 63% أن ‏تبلغ الظاهرة قوة تاريخية غير مسبوقة بحلول أواخر الخريف وبداية الشتاء، مع تحذيرات ‏من أنها قد تكون من أقوى الظواهر المسجلة منذ عام 1950.‏

توقعات حرارة قياسية

وتوضح عالمة المناخ آبي فريزر أن المياه الدافئة العميقة المصاحبة للظاهرة تجلب كمّاً ‏هائلاً من الحرارة الإضافية إلى السطح، ما يغذي ظواهر متطرفة في مناطق عديدة. ‏

ومن التأثيرات المتفاوتة التي يرجح العلماء أن يشهدها العالم جراء الظاهرة المناخية ‏أمطار غزيرة في جنوب الولايات المتحدة ودفء وجفاف في شمالها الغربي.‏

وتشير التوقعات إلى إمكانية حدوث هطولات مطرية غزيرة وفيضانات في غرب أمريكا ‏الجنوبية وموجات حر شديدة للغاية في الهند، بالإضافة الى جفاف وحرائق غابات واسعة ‏في أستراليا.‏

أما بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط فهناك احتمال تحسّن نسبي في الهطولات المطرية، ‏في حين ينتقل شرق إفريقيا من الجفاف إلى أمطار غزيرة خطرة، فيما يشبه “السوط ‏المناخي”.‏

مؤشرات على قوة غير مسبوقة

ويرجّح العلماء أن تبلغ الظاهرة ذروتها أبكر من المعتاد، مع مؤشرات قوية ظهرت في ‏الأسابيع الأخيرة، مثل اندفاع كميات كبيرة من المياه الدافئة نحو سطح المحيط الهادئ.‏

ومن المتوقع أن يكون عام 2027 الأكثر حرارة على الإطلاق بسبب التأثيرات المتأخرة ‏للظاهرة، فيما تشير دراسات إلى أن ارتفاع الحرارة قد يبطئ النمو الاقتصادي في ‏الولايات المتحدة.‏

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الظاهرة بأنها “إنذار مناخي ‏عاجل”، مؤكداً أن ظروف نشوء “النينيو “سيكون من شأنها سكب الوقود على نار عالم ‏يزداد سخونة”.‏

وتتشكل “النينيو” حالياً في مياه المحيط الهادئ الدافئة، وهي ظاهرة طبيعية تتسبب ب‏ارتفاع حرارة سطح البحر، لكن العلماء يحذرون من أنها ستضيف مزيداً من السخونة إلى ‏كوكب يزداد احتراراً بفعل انبعاثات الوقود الأحفوري، ما قد يسرّع وتيرة الطقس ‏المتطرف عالمياً.‏