العالم أمام موجات حر وفيضانات وحرائق غير مسبوقة مع بدء ظاهرة “النينيو” المناخية ‏

واشنطن-سانا
أعلنت الإدارة الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي “NOAA ” اليوم الجمعة بدء ظاهرة ”النينيو” المناخية رسمياً، وسط ترجيحات بأن يشهد العالم موجات حر وجفاف وفيضانات وحرائق واسعة.
ونقلت شبكة “سي إن إن” الإخبارية عن الإدارة قولها: إن هناك احتمالاً بنسبة 63% أن تبلغ الظاهرة قوة تاريخية غير مسبوقة بحلول أواخر الخريف وبداية الشتاء، مع تحذيرات من أنها قد تكون من أقوى الظواهر المسجلة منذ عام 1950.
توقعات حرارة قياسية
وتوضح عالمة المناخ آبي فريزر أن المياه الدافئة العميقة المصاحبة للظاهرة تجلب كمّاً هائلاً من الحرارة الإضافية إلى السطح، ما يغذي ظواهر متطرفة في مناطق عديدة.
ومن التأثيرات المتفاوتة التي يرجح العلماء أن يشهدها العالم جراء الظاهرة المناخية أمطار غزيرة في جنوب الولايات المتحدة ودفء وجفاف في شمالها الغربي.
وتشير التوقعات إلى إمكانية حدوث هطولات مطرية غزيرة وفيضانات في غرب أمريكا الجنوبية وموجات حر شديدة للغاية في الهند، بالإضافة الى جفاف وحرائق غابات واسعة في أستراليا.
أما بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط فهناك احتمال تحسّن نسبي في الهطولات المطرية، في حين ينتقل شرق إفريقيا من الجفاف إلى أمطار غزيرة خطرة، فيما يشبه “السوط المناخي”.
مؤشرات على قوة غير مسبوقة
ويرجّح العلماء أن تبلغ الظاهرة ذروتها أبكر من المعتاد، مع مؤشرات قوية ظهرت في الأسابيع الأخيرة، مثل اندفاع كميات كبيرة من المياه الدافئة نحو سطح المحيط الهادئ.
ومن المتوقع أن يكون عام 2027 الأكثر حرارة على الإطلاق بسبب التأثيرات المتأخرة للظاهرة، فيما تشير دراسات إلى أن ارتفاع الحرارة قد يبطئ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الظاهرة بأنها “إنذار مناخي عاجل”، مؤكداً أن ظروف نشوء “النينيو “سيكون من شأنها سكب الوقود على نار عالم يزداد سخونة”.
وتتشكل “النينيو” حالياً في مياه المحيط الهادئ الدافئة، وهي ظاهرة طبيعية تتسبب بارتفاع حرارة سطح البحر، لكن العلماء يحذرون من أنها ستضيف مزيداً من السخونة إلى كوكب يزداد احتراراً بفعل انبعاثات الوقود الأحفوري، ما قد يسرّع وتيرة الطقس المتطرف عالمياً.