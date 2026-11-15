قطر ولبنان تبحثان خفض التصعيد وتعزيز التعاون في مجال الطاقة

الدوحة-سانا
بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن ذلك جاء خلال اجتماع عقده الجانبان اليوم الأحد في الدوحة، في إطار زيارة سلام إلى قطر، حيث بحثا آخر المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لاحتواء التوترات، وناقشا علاقات التعاون الثنائي، ولا سيما في مجالي الطاقة والاقتصاد، في ضوء نتائج زيارة رئيس الوزراء القطري الأخيرة إلى لبنان.
وجدد آل ثاني موقف بلاده الداعم لاستقرار لبنان وسيادته ووحدة أراضيه، مؤكداً استمرار وقوف قطر إلى جانب الشعب اللبناني، ودعمها الجهود الرامية إلى تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية.
من جهته، أعرب سلام في تدوينة نشرها عبر منصة “إكس”، عن تقديره للجهود القطرية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة، مستنكراً استهداف ناقلات الغاز القطرية.
وأوضح سلام أنه بحث مع الجانب القطري استكمال دراسة العرض المتكامل الذي قدمته قطر في مجال الطاقة، سواء على صعيد الإنتاج أو تزويد لبنان بالغاز، مشيراً إلى إحراز تقدم كبير في التحضير لاتفاقية بين حكومتي البلدين، ووصول فريق تقني من وزارة الطاقة إلى لبنان لمتابعة الجوانب الفنية.
وكان رئيس مجلس الوزراء القطري أكد خلال زيارته لبيروت في العاشر من الشهر الماضي، دعم بلاده للبنان، مشدداً على ضرورة انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة وتسليمها إلى الجيش اللبناني.