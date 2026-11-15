قطر ولبنان تبحثان خفض التصعيد وتعزيز التعاون في مجال الطاقة

الدوحة-سانا‏

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم ‏آل ثاني، مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، الجهود الدبلوماسية الرامية ‏إلى خفض التصعيد في المنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن ذلك جاء خلال اجتماع عقده الجانبان اليوم الأحد ‏في الدوحة، في إطار زيارة سلام إلى قطر، حيث بحثا آخر المستجدات الإقليمية ‏والجهود المبذولة لاحتواء التوترات، وناقشا علاقات التعاون الثنائي، ولا سيما في ‏مجالي الطاقة والاقتصاد، في ضوء نتائج زيارة رئيس الوزراء القطري الأخيرة إلى ‏لبنان.‏

وجدد آل ثاني موقف بلاده الداعم لاستقرار لبنان وسيادته ووحدة أراضيه، مؤكداً ‏استمرار وقوف قطر إلى جانب الشعب اللبناني، ودعمها الجهود الرامية إلى تعزيز ‏مؤسسات الدولة اللبنانية.‏

من جهته، أعرب سلام في تدوينة نشرها عبر منصة “إكس”، عن تقديره للجهود ‏القطرية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة، مستنكراً استهداف ناقلات الغاز ‏القطرية.‏

وأوضح سلام أنه بحث مع الجانب القطري استكمال دراسة العرض المتكامل الذي ‏قدمته قطر في مجال الطاقة، سواء على صعيد الإنتاج أو تزويد لبنان بالغاز، مشيراً ‏إلى إحراز تقدم كبير في التحضير لاتفاقية بين حكومتي البلدين، ووصول فريق تقني ‏من وزارة الطاقة إلى لبنان لمتابعة الجوانب الفنية.‏

وكان رئيس مجلس الوزراء القطري أكد خلال زيارته لبيروت في العاشر من الشهر ‏الماضي، دعم بلاده للبنان، مشدداً على ضرورة انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي ‏من ‏الأراضي اللبنانية المحتلة وتسليمها إلى الجيش اللبناني.‏