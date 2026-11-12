ترامب يستبعد الحاجة إلى اتفاق مع إيران ويهدد بمضاعفة الرسوم على المكسيك

واشنطن-سانا

استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاجة الولايات المتحدة إلى إبرام اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مهدداً في سياق منفصل بمضاعفة الرسوم الجمركية على المكسيك ما لم توقف تدفق المهاجرين نحو بلاده.

وقال ترامب عبر منصة “تروث سوشال” اليوم الخميس: “لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران، لقد ولّت تلك الأيام منذ وقت طويل، لقد حصلنا على أموالهم التي تقدر بمئات مليارات الدولارات، وسيطرنا على مضيقهم”، مشيراً إلى أنه وجّه نائبه جي دي فانس بالتركيز حصراً على جهود مكافحة الاحتيال داخل الولايات المتحدة، بدلاً من الانخراط في أي مفاوضات مع طهران.

وعقب منشور ترامب، ارتفعت أسعار النفط مباشرة، في حين سجلت العقود الآجلة في بورصة “وول ستريت” مزيداً من التراجع.

وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من نشر صحيفة “وول ستريت جورنال” تقريراً أفاد بأن فانس يدرس إجراء محادثات مباشرة مع مسؤول أمني إيراني رفيع المستوى، وأن ترامب منفتح على الفكرة وكلفه بالتفاوض.

وفي سياق منفصل، هدّد الرئيس الأمريكي بمضاعفة الرسوم الجمركية المفروضة على المكسيك في حال لم تتخذ إجراءات حاسمة لوقف تدفق المهاجرين نحو الأراضي الأمريكية.

وأضاف ترامب في تدوينة أخرى على “تروث سوشال”: إن “قوافل ضخمة تتشكل الآن وتبدأ زحفها غير القانوني إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك، ويجب وقفها على الفور”، موضحاً أنه جرى إبلاغ السلطات المكسيكية، وحاكم ولاية تكساس، وحرس الحدود، وإدارة الهجرة والجمارك بذلك، مؤكداً عدم وجود أي تساهل في هذا الملف.

ووفقاً لصحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، يشارك أكثر من ألف مهاجر اليوم الخميس في قافلة “ديوس كون نوسوتروس” في هيوستن بولاية تشياباس المكسيكية، بهدف الوصول إلى الحدود الأمريكية.

يُذكر أن الواردات الأمريكية من المكسيك تخضع حالياً لرسوم جمركية نوعية تتراوح بين 10 بالمئة و25 بالمئة على بعض السلع، في وقت تعثرت فيه المفاوضات التجارية بين البلدين مؤخراً بشأن الرسوم المفروضة على الصلب والألمنيوم.