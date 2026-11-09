مباحثات سعودية فرنسية ألمانية بريطانية في ‏باريس حول أمن الممرات المائية ‏

باريس-سانا

‏

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ‏في لقاءات منفصلة في باريس اليوم الإثنين، مع ‏نظرائه الفرنسي جان نويل بارو، والألماني يوهان ‏فاديفول، والبريطاني إد ميليباند، جهود تعزيز ‏الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ‏وضمان أمن الممرات المائية وحرية الملاحة ‏الدولية.‏

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيانات ‏منفصلة نشرتها على موقعها الرسمي، أن هذه ‏اللقاءات عقدت على هامش مشاركة وزير ‏الخارجية في الاجتماع الوزاري ‏لمجموعة السبع (‏G7‌‏) المنعقد في العاصمة ‏الفرنسية، مشيرة إلى أن لقاءه مع وزير الخارجية ‏الفرنسي تناول تطورات الأوضاع الإقليمية، ‏والاعتداءات المتكررة لميليشيا الحوثي على ‏المملكة، والجهود المشتركة لاحتواء الأزمات في ‏المنطقة والحد من تداعياتها، بما يضمن سلامة ‏الممرات المائية وحرية الملاحة، ويحافظ على أمن ‏المنطقة واستقرارها.‏

وأعرب وزير الخارجية السعودي عن شكره ‏وتقديره لفرنسا على جهودها في إطار رئاستها ‏لمجموعة السبع (‏G7‌‏) لهذا العام، وعلى دعوتها ‏المملكة العربية السعودية للمشاركة في الاجتماع ‏الوزاري للمجموعة.‏

وفي اللقاء مع وزير الخارجية الألماني، استعرض ‏الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود ‏الدبلوماسية المبذولة للحفاظ على الأمن ‏والاستقرار، وصون حرية الملاحة وسلامة ‏الممرات البحرية، إلى جانب بحث سبل تطوير ‏العلاقات الثنائية بين البلدين.‏

كما بحث الوزير السعودي مع وزير الخارجية ‏البريطاني العلاقات الثنائية، وأبرز التطورات ‏الإقليمية، والجهود الرامية إلى حماية أمن الملاحة ‏البحرية وضمان استمرار حركة التجارة الدولية، ‏بما يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي.‏

وتأتي هذه اللقاءات في ظل تصاعد الاهتمام الدولي ‏بأمن الممرات البحرية، ولا سيما مضيق هرمز ‏والبحر الأحمر، وانعكاسات التوترات الإقليمية ‏على حركة التجارة وإمدادات الطاقة العالمية، وهي ‏ملفات مدرجة على جدول أعمال اجتماع وزراء ‏خارجية مجموعة السبع في باريس.‏

‏