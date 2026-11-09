مباحثات سعودية فرنسية ألمانية بريطانية في ‏باريس حول أمن الممرات المائية ‏

باريس-سانا
بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في لقاءات منفصلة في باريس اليوم الإثنين، مع نظرائه الفرنسي جان نويل بارو، والألماني يوهان فاديفول، والبريطاني إد ميليباند، جهود تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وضمان أمن الممرات المائية وحرية الملاحة الدولية.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيانات منفصلة نشرتها على موقعها الرسمي، أن هذه اللقاءات عقدت على هامش مشاركة وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) المنعقد في العاصمة الفرنسية، مشيرة إلى أن لقاءه مع وزير الخارجية الفرنسي تناول تطورات الأوضاع الإقليمية، والاعتداءات المتكررة لميليشيا الحوثي على المملكة، والجهود المشتركة لاحتواء الأزمات في المنطقة والحد من تداعياتها، بما يضمن سلامة الممرات المائية وحرية الملاحة، ويحافظ على أمن المنطقة واستقرارها.
وأعرب وزير الخارجية السعودي عن شكره وتقديره لفرنسا على جهودها في إطار رئاستها لمجموعة السبع (G7) لهذا العام، وعلى دعوتها المملكة العربية السعودية للمشاركة في الاجتماع الوزاري للمجموعة.
وفي اللقاء مع وزير الخارجية الألماني، استعرض الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود الدبلوماسية المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار، وصون حرية الملاحة وسلامة الممرات البحرية، إلى جانب بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.
كما بحث الوزير السعودي مع وزير الخارجية البريطاني العلاقات الثنائية، وأبرز التطورات الإقليمية، والجهود الرامية إلى حماية أمن الملاحة البحرية وضمان استمرار حركة التجارة الدولية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي.
وتأتي هذه اللقاءات في ظل تصاعد الاهتمام الدولي بأمن الممرات البحرية، ولا سيما مضيق هرمز والبحر الأحمر، وانعكاسات التوترات الإقليمية على حركة التجارة وإمدادات الطاقة العالمية، وهي ملفات مدرجة على جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس.