مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة ثمانية آخرين بقصف إسرائيلي على غزة

القدس المحتلة-سانا
قتل فلسطينيان وأصيب ثمانية آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن القصف الإسرائيلي استهدف منشأة في شارع المغربي بحي الصبرة، جنوب مدينة غزة.
وقتل 3 فلسطينيين في وقت سابق اليوم، جراء غارة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلاً شرق مدينة غزة، كما قتل فلسطيني برصاص إسرائيلي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 74,645 قتيلاً و175,978 جريحاً.