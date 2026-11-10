مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة ثمانية آخرين بقصف إسرائيلي على غزة

القدس المحتلة-سانا

قتل فلسطينيان وأصيب ثمانية آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن القصف الإسرائيلي استهدف منشأة في شارع المغربي بحي الصبرة، جنوب مدينة غزة.

وقتل 3 فلسطينيين في وقت سابق اليوم، جراء غارة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلاً شرق مدينة غزة، كما قتل فلسطيني برصاص إسرائيلي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.‏

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول ‌‏2023 إلى 74,645 قتيلاً و175,978 جريحاً.‏