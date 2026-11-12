أمينة أردوغان: تحالف “صفر نفايات” يحوّل المسؤولية المشتركة إلى تعاون دولي

أنطاليا-سانا
أكدت أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيسة المجلس الاستشاري لشخصيات الأمم المتحدة رفيعة المستوى المعنية بقضايا “صفر نفايات”، أنّ التحالف العالمي لـ”صفر نفايات” يعكس إرادة تحويل المسؤولية المشتركة إلى تعاون دائم بين الدول.
ونقلت وكالة الأناضول عن أمينة أردوغان قولها في كلمة خلال الاجتماع رفيع المستوى لزوجات القادة ضمن التحالف العالمي لـ”صفر نفايات”، على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ( (COP31: “إنّ العالم تجاوز مرحلة الاكتفاء بالتحذيرات والتعهدات المناخية، وبات بحاجة إلى تحويل المعرفة إلى قرارات وإجراءات ملموسة”.
وأشارت إلى أن تركيا تسعى إلى جعل مؤتمر ( (COP31 قمة للعمل والتنفيذ، موضحة أن مبادرة “صفر نفايات” التي أطلقتها أنقرة قبل 9 أعوام، أسهمت في رفع معدل إعادة التدوير في البلاد من 13 بالمئة إلى أكثر من 37 بالمئة.
وشددت على ضرورة قياس النجاح ليس فقط بحجم النفايات المعاد تدويرها، وإنما أيضاً بكمية النفايات التي جرى منع إنتاجها، داعية إلى تبني أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة.
كما حذرت من التأثيرات البيئية للصناعات الكبرى، بما فيها التبغ والأزياء والمنسوجات والتقنيات الرقمية، لافتةً إلى ضرورة إخضاع الشركات لمعايير عالمية تعزز الشفافية والمساءلة بشأن استهلاك الموارد والتأثيرات البيئية.
وتطرقت أمينة أردوغان إلى الأضرار البيئية الناجمة عن الحروب، مشيرة إلى أن قطاع غزة يشهد دماراً بيئياً واسعاً، مع تراكم 61 مليون طن من الأنقاض وتدمير 97 بالمئة من البساتين وأشجار الزيتون، وفق بيانات برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وأعلنت أن التحالف العالمي لـ”صفر نفايات” سيعمل على 5 مجالات ذات أولوية، تشمل الاقتصاد الدائري، والنفايات البلاستيكية والتغليف، ومناطق “صفر نفايات”، والنفايات الغذائية والعضوية، والتعليم والشباب.
ودعت زوجات القادة إلى الانضمام الفاعل للتحالف وتبادل الخبرات وإطلاق مشاريع مشتركة، مؤكدة أن مواجهة التحديات البيئية تتطلب تضافر جهود الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وكانت عقيلة الرئيس أحمد الشرع السيدة لطيفة الدروبي شاركت أمس الأربعاء، في اجتماع طاولة مستديرة استضافته السيدة أمينة أردوغان، بمشاركة عقيلات عدد من رؤساء الدول والحكومات، لبحث مبادرة “صفر نفايات”.