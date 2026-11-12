أمينة أردوغان: تحالف “صفر نفايات” يحوّل المسؤولية المشتركة إلى تعاون دولي

أنطاليا-سانا‏

أكدت أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيسة المجلس الاستشاري ‏لشخصيات الأمم المتحدة رفيعة المستوى المعنية بقضايا “صفر نفايات”، أنّ التحالف العالمي ‏لـ”صفر نفايات” يعكس إرادة تحويل المسؤولية المشتركة إلى تعاون دائم بين الدول.‏

ونقلت وكالة الأناضول عن أمينة أردوغان قولها في كلمة خلال الاجتماع رفيع المستوى ‏لزوجات القادة ضمن التحالف العالمي لـ”صفر نفايات”، على هامش مؤتمر الأطراف الحادي ‏والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ‏(‌‌‎ (COP31‌: “إنّ العالم تجاوز ‏مرحلة الاكتفاء بالتحذيرات والتعهدات المناخية، وبات بحاجة إلى تحويل المعرفة إلى قرارات ‏وإجراءات ملموسة”.‏

وأشارت إلى أن تركيا تسعى إلى جعل مؤتمر ‏(‌‌‎ (COP31‌‏ قمة للعمل والتنفيذ، موضحة أن ‏مبادرة “صفر نفايات” التي أطلقتها أنقرة قبل 9 أعوام، أسهمت في رفع معدل إعادة التدوير في ‏البلاد من 13 بالمئة إلى أكثر من 37 بالمئة.‏

وشددت على ضرورة قياس النجاح ليس فقط بحجم النفايات المعاد تدويرها، وإنما أيضاً بكمية ‏النفايات التي جرى منع إنتاجها، داعية إلى تبني أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة.‏

كما حذرت من التأثيرات البيئية للصناعات الكبرى، بما فيها التبغ والأزياء والمنسوجات ‏والتقنيات الرقمية، لافتةً إلى ضرورة إخضاع الشركات لمعايير عالمية تعزز الشفافية والمساءلة ‏بشأن استهلاك الموارد والتأثيرات البيئية.‏

وتطرقت أمينة أردوغان إلى الأضرار البيئية الناجمة عن الحروب، مشيرة إلى أن قطاع غزة ‏يشهد دماراً بيئياً واسعاً، مع تراكم 61 مليون طن من الأنقاض وتدمير 97 بالمئة من البساتين ‏وأشجار الزيتون، وفق بيانات برنامج الأمم المتحدة للبيئة.‏

وأعلنت أن التحالف العالمي لـ”صفر نفايات” سيعمل على 5 مجالات ذات أولوية، تشمل ‏الاقتصاد الدائري، والنفايات البلاستيكية والتغليف، ومناطق “صفر نفايات”، والنفايات الغذائية ‏والعضوية، والتعليم والشباب.‏

ودعت زوجات القادة إلى الانضمام الفاعل للتحالف وتبادل الخبرات وإطلاق مشاريع مشتركة، ‏مؤكدة أن مواجهة التحديات البيئية تتطلب تضافر جهود الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع ‏الخاص والمجتمع المدني.‏

وكانت عقيلة الرئيس أحمد الشرع السيدة لطيفة الدروبي شاركت أمس الأربعاء، في اجتماع ‏طاولة مستديرة ‏استضافته السيدة أمينة أردوغان، بمشاركة ‏عقيلات عدد من رؤساء الدول ‏والحكومات، لبحث مبادرة “صفر نفايات”.‏