الأونروا: غزة تُطمس وتصبح غير صالحة للعيش البشري

نيويورك-سانا

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” من أن قطاع غزة يُطمس ويُمحى بشكل كامل، جراء مواصلة الاحتلال الإسرائيلي عمليات القصف والحصار.

وقالت الأونروا في حسابها على منصة (X): إن “غزة تتحول إلى أرض قاحلة ويبدو أنها تصبح غير صالحة للعيش البشري أكثر فأكثر”، مضيفة: إن “الأطفال يتضورون جوعاً والعائلات تتعرض للتهجير القسري وسط أجواء من الرعب”.

وأشارت إلى أنه مع العملية العسكرية الإسرائيلية واسعة النطاق الآن باتت الإرادة السياسية وصنع القرار ضروريين أكثر من أي وقت مضى.

ومنذ الـ 7 من تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية في قطاع غزة تسببت بارتقاء وإصابة عشرات آلاف الفلسطينيين إضافة إلى آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح الكثيرين بينهم عشرات الأطفال.