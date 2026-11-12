الأمم المتحدة تواصل جهودها للإفراج عن موظفيها المحتجزين لدى الحوثيين

نيويورك – سانا
جددت الأمم المتحدة مساعيها الدبلوماسية للإفراج عن موظفيها المحتجزين تعسفياً لدى سلطات الأمر الواقع التابعة لميليشيا الحوثي في اليمن، مؤكدة ضرورة ضمان سلامتهم وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.
وذكر موقع أخبار الأمم المتحدة أن المسؤول المكلف قيادة ملف التواصل الإقليمي بشأن الاحتجاز التعسفي لموظفيها معين شريم، زار العاصمة العمانية مسقط خلال الفترة من الثامن إلى العاشر من تشرين الثاني الجاري، والتقى عدداً من كبار المسؤولين العمانيين، ومحمد عبد السلام رئيس وفد الحوثيين المفاوض في سلطنة عمان، في إطار الجهود الرامية إلى تأمين الإفراج عن الموظفين المحتجزين.
مطالب بضمان سلامة المحتجزين
شدد شريم، في أعقاب وفاة الموظف الأممي محمد الشامي أثناء احتجازه لدى سلطات الأمر الواقع الحوثية، على ضرورة إجراء تحقيق مستقل وشفاف وشامل في وفاته، والسماح لجميع الموظفين المحتجزين بالتواصل مع عائلاتهم في أقرب وقت ممكن، والحفاظ على تواصل منتظم معهم.
وأكد ضرورة توفير معلومات موثوقة بشأن صحة المحتجزين وسلامتهم، ولا سيما الذين يعانون حالات طبية خطيرة، وضمان حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة، بما فيها العلاج المتخصص، والإفراج العاجل عن الذين تتطلب أوضاعهم الصحية عناية فورية.
وجدد شريم تأكيد استمرار الأمم المتحدة في مساعيها الدبلوماسية مع الأطراف المعنية حتى الإفراج عن جميع موظفيها المحتجزين تعسفياً.
ووفقاً لتقارير الأمم المتحدة يبلغ عدد الموظفين الأمميين الذين لا يزالون محتجزين لدى ميليشيا الحوثيين نحو 70 موظفاً.