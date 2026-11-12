الأمم المتحدة تواصل جهودها للإفراج عن موظفيها المحتجزين لدى الحوثيين

نيويورك – سانا‏

جددت الأمم المتحدة مساعيها الدبلوماسية للإفراج عن موظفيها المحتجزين تعسفياً لدى سلطات ‏الأمر الواقع التابعة لميليشيا الحوثي في اليمن، مؤكدة ضرورة ضمان سلامتهم وتوفير الرعاية ‏الطبية اللازمة لهم.‏

وذكر موقع أخبار الأمم المتحدة أن المسؤول المكلف قيادة ملف التواصل الإقليمي بشأن ‏الاحتجاز التعسفي لموظفيها معين شريم، زار العاصمة العمانية مسقط خلال الفترة من الثامن ‏إلى العاشر من تشرين الثاني الجاري، والتقى عدداً من كبار المسؤولين العمانيين، ومحمد عبد ‏السلام رئيس وفد الحوثيين المفاوض في سلطنة عمان، في إطار الجهود الرامية إلى تأمين ‏الإفراج عن الموظفين المحتجزين.‏

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مطالب بضمان سلامة المحتجزين

شدد شريم، في أعقاب وفاة الموظف الأممي محمد الشامي أثناء احتجازه لدى سلطات الأمر ‏الواقع الحوثية، على ضرورة إجراء تحقيق مستقل وشفاف وشامل في وفاته، والسماح لجميع ‏الموظفين المحتجزين بالتواصل مع عائلاتهم في أقرب وقت ممكن، والحفاظ على تواصل منتظم ‏معهم.‏

وأكد ضرورة توفير معلومات موثوقة بشأن صحة المحتجزين وسلامتهم، ولا سيما الذين يعانون ‏حالات طبية خطيرة، وضمان حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة، بما فيها العلاج ‏المتخصص، والإفراج العاجل عن الذين تتطلب أوضاعهم الصحية عناية فورية.‏

وجدد شريم تأكيد استمرار الأمم المتحدة في مساعيها الدبلوماسية مع الأطراف المعنية حتى ‏الإفراج عن جميع موظفيها المحتجزين تعسفياً.‏

ووفقاً لتقارير الأمم المتحدة يبلغ عدد الموظفين الأمميين الذين لا يزالون محتجزين لدى ميليشيا ‏الحوثيين نحو 70 موظفاً.‏