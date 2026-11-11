الأمم المتحدة: 1.15 مليون في لبنان يواجهون انعدام الأمن الغذائي العام القادم

بيروت -سانا

حذرت الأمم المتحدة من تفاقم انعدام الأمن الغذائي في لبنان، مشيرة إلى أن أكثر من مليون شخص يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي عند مستوى الأزمة أو أشد، وسط استمرار عدم الاستقرار والضغوط الاقتصادية وتراجع سبل كسب العيش.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق قوله خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: إن العدد مرشح للارتفاع إلى 1.15 مليون شخص بحلول منتصف عام 2027، وفق أحدث تحليل للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، أجرته وزارة الزراعة اللبنانية بدعم من برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو).

وأشار حق إلى أن المناطق المتأثرة بالنزاع تعدُّ الأكثر تضرراً، ولا سيما جنوب لبنان، إضافة إلى مناطق هشة مثل عكار وبعلبك، موضحاً أن الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية والأصول الإنتاجية، والقيود المفروضة على الوصول إلى الأراضي، وتعطل الأنشطة الزراعية وارتفاع تكاليف الإنتاج، عوامل تؤثر في دخل الأسر الريفية وقدرتها على تأمين الغذاء.



وكانت الأمم المتحدة حذرت في حزيران الماضي على لسان ممثلة صندوق المنظمة للسكان في لبنان، أنانديتا ‏فيليبوس، من أن عدد النازحين في لبنان بلغ نحو 1.4 مليون شخص، أي ما يزيد على 20 ‏بالمئة من إجمالي السكان، بينهم نحو 16 ألف امرأة حامل يواجهن صعوبات متزايدة في ‏الحصول على خدمات الرعاية الصحية.‏