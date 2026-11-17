أولان باتور -سانا



أعلن الرئيس المنغولي أوخنا خوريلسوخ، اليوم الثلاثاء، عزمه التنحي عن منصبه، عقب اتهامه بالاستفادة مالياً من مشروع حكومي للسكك الحديدية عام 2019، عندما كان يشغل منصب رئيس الوزراء.



وذكرت وكالة أسوشيتد برس، أن نيامباتار خيشجي، رئيس بلدية أولان باتور السابق، اتهم خوريلسوخ بتلقي 25 مليون دولار مقابل مشروع خط سكة حديد تافانتولغوي – غاشونسوخايت، مشيرة إلى أن الاتهامات دفعت الحزب الديمقراطي المعارض إلى مطالبته بالاستقالة.



ورفض خوريلسوخ الاتهامات، وقال في خطاب وجهه إلى الشعب: “لم أسرق قط من شعبي أو من دولتي، وسأسلم مهامي كرئيس وأصبح مواطناً عادياً”.



وتشير الاتهامات إلى أن عقد المشروع مُنح عام 2019 لشركة “بودي إنترناشونال” دون مناقصة تنافسية، مقابل رشاوى مالية، فيما نفت الشركة دفع أي مبالغ لمسؤولين حكوميين، ووصفت الادعاءات بأنها تشهيرية.



وكان خوريلسوخ قد تولى رئاسة منغوليا في حزيران 2021، عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية.