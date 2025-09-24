الصفدي في الأمم المتحدة: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية وتجوع ملايين الفلسطينيين في غزة

نيويورك-سانا

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، وتجوع أكثر من 2.3 مليون إنسان في قطاع غزة، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يضع حداً لهذه الانتهاكات.

وشدد الصفدي خلال ترؤسه اجتماعاً حول مبادرة “النداء من أجل أطفال فلسطين”، على أن استمرار الجرائم الإسرائيلية يفاقم المأساة الإنسانية ويعرض حياة الأطفال في الضفة الغربية للرعب والأهوال، مؤكداً أن إسرائيل لن تتوقف عن ممارساتها ما لم تواجه محاسبة دولية صارمة.

وأوضح الصفدي أن المبادرة تأتي ضمن الجهود الدولية لحماية الأطفال الفلسطينيين من الانتهاكات، مشيراً إلى أن الأردن يواصل موقفه الثابت في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وضرورة إنهاء الاحتلال ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة.

وترأس الصفدي الاجتماع إلى جانب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي البلجيكي، مكسيم بريفو، والمفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.