الجيش الأمريكي: نعمل على إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً مع استمرار الحصار البحري على إيران

واشنطن-سانا
أكد الجيش الأمريكي مواصلة قواته العمل على مدار الساعة لإبقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام الملاحة التجارية، مع استمرار فرض الحصار البحري على إيران، ومنع “الحرس الثوري” الإيراني من نقل الأسلحة والتكنولوجيا والمواد الخاضعة للعقوبات عبر طرق بديلة.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور عبر منصة «إكس» اليوم الأربعاء: إن القوات الأمريكية تعمل بالتنسيق مع شركاء من الوكالات الأمريكية لمنع “الحرس الثوري” الإيراني من استخدام الطرق البرية وبحر قزوين لنقل أنظمة الأسلحة المتقدمة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج والمواد الخاضعة للعقوبات، فضلاً عن مصادر الإيرادات غير المشروعة.
وكانت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، أعلنت في السابع من الشهر الجاري، تشكيل قوة مهام جديدة باسم “البوابة الحديدية”، لدعم الجهود الأمريكية الرامية إلى منع إيران من استخدام الطرق البرية لنقل الأسلحة المتطورة والمواد الخاضعة للعقوبات.