الجيش الأمريكي: نعمل على إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً مع استمرار الحصار البحري على إيران

واشنطن-سانا‏

أكد الجيش الأمريكي مواصلة قواته العمل على مدار الساعة لإبقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام ‏الملاحة التجارية، مع استمرار فرض الحصار البحري على إيران، ومنع “الحرس الثوري” الإيراني ‏من نقل الأسلحة والتكنولوجيا والمواد الخاضعة للعقوبات عبر طرق بديلة.‏

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وقالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور عبر منصة «إكس» اليوم الأربعاء: إن القوات ‏الأمريكية تعمل بالتنسيق مع شركاء من الوكالات الأمريكية لمنع “الحرس الثوري” الإيراني من ‏استخدام الطرق البرية وبحر قزوين لنقل أنظمة الأسلحة المتقدمة والتكنولوجيا ذات الاستخدام ‏المزدوج والمواد الخاضعة للعقوبات، فضلاً عن مصادر الإيرادات غير المشروعة.‏

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وكانت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، أعلنت في السابع من الشهر الجاري، تشكيل قوة مهام ‏جديدة باسم “البوابة الحديدية”، لدعم الجهود الأمريكية الرامية إلى منع إيران من استخدام الطرق ‌‏البرية لنقل الأسلحة المتطورة والمواد الخاضعة للعقوبات.‏