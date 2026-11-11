أمير قطر يؤكد مواصلة بلاده دورها الفاعل في دعم العمل المناخي العالمي

أنطاليا-سانا
أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأربعاء، أن بلاده ستواصل دورها الفاعل في دعم العمل المناخي العالمي، من خلال مبادراتها وإسهاماتها لمواجهة التحديات المناخية.
وقال الشيخ تميم في تدوينة على منصة (إكس): إن مؤتمر الأطراف “COP31” يشكل محطة مهمة لتعزيز التعاون الدولي بشأن تغير المناخ.
ويُعدّ مؤتمر الأطراف (COP) الاجتماع السنوي للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، ومن أبرز المحافل الدولية المعنية بمناقشة السياسات والإجراءات اللازمة لمواجهة التغيّر المناخي، بمشاركة أكثر من 190 دولة، والمنظمات الدولية.