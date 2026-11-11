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أمير قطر يؤكد مواصلة بلاده دورها الفاعل في دعم العمل المناخي العالمي

photo 2026 11 11 18 06 32 أمير قطر يؤكد مواصلة بلاده دورها الفاعل في دعم العمل المناخي العالمي
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الجلسة الافتتاحية للدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف (COP31) -وكالة الأنباء القطرية "قنا"

أنطاليا-سانا ‏

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأربعاء، أن بلاده ستواصل دورها ‏الفاعل في دعم العمل المناخي العالمي، من خلال مبادراتها وإسهاماتها لمواجهة ‏التحديات المناخية.‏

وقال الشيخ تميم في تدوينة على منصة (إكس): إن مؤتمر الأطراف “‏COP31‌‏” يشكل ‏محطة مهمة لتعزيز التعاون الدولي بشأن تغير المناخ.‏

ويُعدّ مؤتمر الأطراف (‏COP‏) الاجتماع السنوي للدول الأطراف في اتفاقية الأمم ‏المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، ومن أبرز المحافل الدولية المعنية بمناقشة ‏السياسات والإجراءات اللازمة لمواجهة التغيّر المناخي، بمشاركة أكثر من 190 دولة، ‏والمنظمات الدولية.‏

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