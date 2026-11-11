أمير قطر يؤكد مواصلة بلاده دورها الفاعل في دعم العمل المناخي العالمي

أنطاليا-سانا ‏

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأربعاء، أن بلاده ستواصل دورها ‏الفاعل في دعم العمل المناخي العالمي، من خلال مبادراتها وإسهاماتها لمواجهة ‏التحديات المناخية.‏

وقال الشيخ تميم في تدوينة على منصة (إكس): إن مؤتمر الأطراف “‏COP31‌‏” يشكل ‏محطة مهمة لتعزيز التعاون الدولي بشأن تغير المناخ.‏

ويُعدّ مؤتمر الأطراف (‏COP‏) الاجتماع السنوي للدول الأطراف في اتفاقية الأمم ‏المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، ومن أبرز المحافل الدولية المعنية بمناقشة ‏السياسات والإجراءات اللازمة لمواجهة التغيّر المناخي، بمشاركة أكثر من 190 دولة، ‏والمنظمات الدولية.‏