إخلاء 300 مدرسة في إيطاليا إثر تلقي تهديدات بوجود قنابل

‏روما-سانا‏

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‏ أخلت السلطات الإيطالية، اليوم الأربعاء، ما لا يقل عن 300 مدرسة في مختلف ‏أنحاء البلاد، بعد تلقيها رسائل إلكترونية تتضمن تهديدات بوجود قنابل، ما أدى إلى ‏تعطيل العملية التعليمية.‏

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‏ونقلت وكالة رويترز عن وزير التعليم الإيطالي جوزيبي فالديتارا قوله: إن السلطات ‏تعتقد أن هذه التهديدات كاذبة، مشيراً إلى أن عدد المدارس التي تلقت الرسائل مرشح ‏للارتفاع، لافتاً إلى أن اتساع نطاق الإنذارات يثير الشكوك بشأن مصداقيتها.‏

‏وفي العاصمة روما، أبلغت إحدى المدارس أولياء الأمور بنقل جميع الطلاب إلى ‏مكان آمن، ووضعهم تحت إشراف الكادر التدريسي، بعد تلقي التهديد.‏

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‏ وبحسب المعلومات حمل البريد الإلكتروني الذي أرسل الرسائل توقيع شخص يدعى ‌‏”ميخائيل أندروبوف”، وهو الشخص ذاته الذي أعلن مسؤوليته عن تهديدات مماثلة ‏أُرسلت يوم الجمعة الماضي إلى غرف أخبار في إيرلندا وبلغاريا.‏

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‏من جهته، أكد متحدث باسم شرطة روما أن الأجهزة المختصة فتحت تحقيقاً لكشف ‏ملابسات الحادثة وتحديد الجهات المسؤولة عنها.‏

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وتأتي هذه التهديدات في ظل تزايد المخاوف الأوروبية من الهجمات والتهديدات ‏المرتبطة بما يعرف بـ “الحرب الهجينة”، والتي طالت مؤخراً منشآت حيوية ومؤسسات ‏خدمية وإعلامية في عدد من الدول الأوروبية.‏

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‏وكانت سلسلة من الإنذارات بوجود قنابل على ‏متن طائرات مدنية أوروبية، أدت ‏خلال الأسبوع الماضي إلى تحويل مسارات رحلات وهبوط طائرات ‏اضطرارياً، وإغلاق ‏مطارات ومدارج مؤقتاً، فضلاً عن استنفار مقاتلات حربية لمرافقة بعض ‏الطائرات، ما ‏أثار التساؤلات حول طبيعة هذه التهديدات ومن يقف وراءها.‏