إخلاء 300 مدرسة في إيطاليا إثر تلقي تهديدات بوجود قنابل

روما-سانا
أخلت السلطات الإيطالية، اليوم الأربعاء، ما لا يقل عن 300 مدرسة في مختلف أنحاء البلاد، بعد تلقيها رسائل إلكترونية تتضمن تهديدات بوجود قنابل، ما أدى إلى تعطيل العملية التعليمية.
ونقلت وكالة رويترز عن وزير التعليم الإيطالي جوزيبي فالديتارا قوله: إن السلطات تعتقد أن هذه التهديدات كاذبة، مشيراً إلى أن عدد المدارس التي تلقت الرسائل مرشح للارتفاع، لافتاً إلى أن اتساع نطاق الإنذارات يثير الشكوك بشأن مصداقيتها.
وفي العاصمة روما، أبلغت إحدى المدارس أولياء الأمور بنقل جميع الطلاب إلى مكان آمن، ووضعهم تحت إشراف الكادر التدريسي، بعد تلقي التهديد.
وبحسب المعلومات حمل البريد الإلكتروني الذي أرسل الرسائل توقيع شخص يدعى ”ميخائيل أندروبوف”، وهو الشخص ذاته الذي أعلن مسؤوليته عن تهديدات مماثلة أُرسلت يوم الجمعة الماضي إلى غرف أخبار في إيرلندا وبلغاريا.
من جهته، أكد متحدث باسم شرطة روما أن الأجهزة المختصة فتحت تحقيقاً لكشف ملابسات الحادثة وتحديد الجهات المسؤولة عنها.
وتأتي هذه التهديدات في ظل تزايد المخاوف الأوروبية من الهجمات والتهديدات المرتبطة بما يعرف بـ “الحرب الهجينة”، والتي طالت مؤخراً منشآت حيوية ومؤسسات خدمية وإعلامية في عدد من الدول الأوروبية.
وكانت سلسلة من الإنذارات بوجود قنابل على متن طائرات مدنية أوروبية، أدت خلال الأسبوع الماضي إلى تحويل مسارات رحلات وهبوط طائرات اضطرارياً، وإغلاق مطارات ومدارج مؤقتاً، فضلاً عن استنفار مقاتلات حربية لمرافقة بعض الطائرات، ما أثار التساؤلات حول طبيعة هذه التهديدات ومن يقف وراءها.