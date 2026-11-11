السلطات الأمريكية تعتقل رجلاً ادعى حمل قنبلة على متن طائرة

واشنطن-سانا‏

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ألقت السلطات الأمريكية اليوم الأربعاء، القبض على رجل ادعى أنه يحمل قنبلة على ‏متن طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» كانت متجهة إلى مدينة نيو أورليانز ‏بولاية لويزيانا.‏

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ونقلت وكالة أسوشيتيد برس عن مكتب شرطة مقاطعة جيفرسون قوله: إن الموقوف ‏الذي يبلغ من العمر 34 عاماً، بدأ يتصرف بطريقة غير طبيعية في وقت متأخر من ‏مساء الرحلة، التي تقلها طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس 9»، وعلى متنها 46 ‏راكباً وستة من أفراد الطاقم قبل أن يبلغ أفراد طاقم الطائرة بأنه يحمل قنبلة.‏

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وأوضح المكتب أن الطائرة، التي أقلعت من مدينة نيوارك بولاية نيوجيرسي، هبطت ‏بسلام في مطار لويس أرمسترونغ الدولي بمدينة نيو أورليانز، حيث ألقت قوات إنفاذ ‏القانون القبض على الرجل دون وقوع أي حادث.‏

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‏ ‏ولم يكشف مكتب شرطة مقاطعة جيفرسون عن هوية الموقوف، كما لم يقدم تفاصيل ‏إضافية بشأن الحادثة.‏

وكانت طائرة تابعة لشركة “فرونتير إيرلاينز” هبطت اضطرارياً في مطار ‌‏“هارتسفيلد-جاكسون” الدولي في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، في آذار ‏الماضي إثر تهديد بوجود قنبلة.‏