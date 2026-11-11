السلطات الأمريكية تعتقل رجلاً ادعى حمل قنبلة على متن طائرة

واشنطن-سانا
ألقت السلطات الأمريكية اليوم الأربعاء، القبض على رجل ادعى أنه يحمل قنبلة على متن طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» كانت متجهة إلى مدينة نيو أورليانز بولاية لويزيانا.
ونقلت وكالة أسوشيتيد برس عن مكتب شرطة مقاطعة جيفرسون قوله: إن الموقوف الذي يبلغ من العمر 34 عاماً، بدأ يتصرف بطريقة غير طبيعية في وقت متأخر من مساء الرحلة، التي تقلها طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس 9»، وعلى متنها 46 راكباً وستة من أفراد الطاقم قبل أن يبلغ أفراد طاقم الطائرة بأنه يحمل قنبلة.
وأوضح المكتب أن الطائرة، التي أقلعت من مدينة نيوارك بولاية نيوجيرسي، هبطت بسلام في مطار لويس أرمسترونغ الدولي بمدينة نيو أورليانز، حيث ألقت قوات إنفاذ القانون القبض على الرجل دون وقوع أي حادث.
ولم يكشف مكتب شرطة مقاطعة جيفرسون عن هوية الموقوف، كما لم يقدم تفاصيل إضافية بشأن الحادثة.
وكانت طائرة تابعة لشركة “فرونتير إيرلاينز” هبطت اضطرارياً في مطار “هارتسفيلد-جاكسون” الدولي في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، في آذار الماضي إثر تهديد بوجود قنبلة.