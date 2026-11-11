عدن-سانا
بحثت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة، هاتفياً أمس الثلاثاء، مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة، وسبل تنسيق المواقف اليمنية والخليجية في المحافل الإقليمية والدولية.
وذكرت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان نشرته على موقعها على منصة إكس، أن الوزيرة الزوبة أطلعت البديوي على تطورات الأوضاع السياسية والإنسانية في اليمن، وتداعيات استمرار الحصار الذي تفرضه مليشيا الحوثي على مدينة تعز، إضافة إلى تصاعد اعتداءاتها على المدنيين والمنشآت المدنية، وتهديداتهم التي تطال سلامة الملاحة الدولية.
وأكدت الزوبة أهمية الدور الخليجي في دعم الحكومة اليمنية ومساندة الشعب اليمني، وحث المجتمع الدولي على تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن، ولا سيما القرار 2216، بما يضمن وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها.
ودعت الوزيرة إلى تكثيف التنسيق الدولي بشأن تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، وحشد التأييد لهذا التوجه، بما يسهم في الحد من مصادر تمويلها وتسليحها، وتقليص قدرتها على مواصلة اعتداءاتها في اليمن ودول الجوار.
من جانبه، جدد البديوي إدانته للاعتداءات التي تشنها ميليشيا الحوثي في اليمن والمملكة العربية السعودية، مجدداً دعم دول مجلس التعاون للحكومة اليمنية وجهودها لتحقيق الأمن والاستقرار وتلبية تطلعات الشعب اليمني.
وشدد البديوي على أن أمن اليمن واستقراره يشكلان ركيزة أساسية لأمن دول مجلس التعاون والمنطقة، مؤكداً الارتباط الوثيق بين أمن الخليج وسلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
ويأتي هذا الاتصال في ظل استمرار التداعيات الإنسانية للحصار المفروض على مدينة تعز منذ سنوات، وما يرافقه من قيود على حركة المدنيين ووصول المساعدات والإمدادات الأساسية، إلى جانب المخاوف المتزايدة على سلامة العاملين في المجال الإنساني وموظفي المنظمات الدولية في اليمن.
وزيرة الخارجية اليمنية تبحث مع مجلس التعاون الخليجي مستجدات الأوضاع في بلادها
عدن-سانا