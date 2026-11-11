وزيرة الخارجية اليمنية ‏تبحث مع مجلس التعاون الخليجي ‏مستجدات الأوضاع في ‏بلادها

عدن-سانا

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بحثت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة، هاتفياً ‏أمس الثلاثاء، مع الأمين العام ‏لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، مستجدات الأوضاع في اليمن ‏والمنطقة، وسبل تنسيق المواقف اليمنية والخليجية في المحافل الإقليمية والدولية.‏

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وذكرت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان نشرته على موقعها على منصة إكس، أن ‏الوزيرة الزوبة أطلعت البديوي على تطورات الأوضاع السياسية والإنسانية في اليمن، ‏وتداعيات استمرار الحصار الذي تفرضه مليشيا الحوثي على مدينة تعز، إضافة إلى ‏تصاعد اعتداءاتها على المدنيين والمنشآت المدنية، وتهديداتهم التي تطال سلامة ‏الملاحة الدولية.‏

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وأكدت الزوبة أهمية الدور الخليجي في دعم الحكومة اليمنية ومساندة الشعب اليمني، ‏وحث المجتمع الدولي على تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن، ولا سيما ‏القرار 2216، بما يضمن وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها.‏

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ودعت الوزيرة إلى تكثيف التنسيق الدولي بشأن تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة ‏إرهابية، وحشد التأييد لهذا التوجه، بما يسهم في الحد من مصادر تمويلها وتسليحها، ‏وتقليص قدرتها على مواصلة اعتداءاتها في اليمن ودول الجوار.‏

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من جانبه، جدد البديوي إدانته للاعتداءات التي تشنها ميليشيا الحوثي في اليمن والمملكة ‏العربية السعودية، مجدداً دعم دول مجلس التعاون للحكومة اليمنية وجهودها لتحقيق ‏الأمن والاستقرار وتلبية تطلعات الشعب اليمني.‏

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وشدد البديوي على أن أمن اليمن واستقراره يشكلان ركيزة أساسية لأمن دول مجلس ‏التعاون والمنطقة، مؤكداً الارتباط الوثيق بين أمن الخليج وسلامة الملاحة البحرية في ‏البحر الأحمر ومضيق باب المندب.‏

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ويأتي هذا الاتصال في ظل استمرار التداعيات ‏الإنسانية للحصار المفروض على ‏مدينة تعز منذ ‏سنوات، وما يرافقه من قيود على حركة المدنيين ‏ووصول المساعدات ‏والإمدادات الأساسية، إلى جانب ‏المخاوف المتزايدة على سلامة العاملين في المجال ‌‏الإنساني وموظفي المنظمات الدولية في اليمن.‏