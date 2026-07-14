سلطنة عُمان تدعو لضمان حرية الملاحة في مضيق ‏هرمز

مسقط-سانا
أكدت سلطنة عُمان اليوم الثلاثاء، تعاونها المحايد مع جميع الأطراف المعنية بالملاحة في مضيق هرمز، في إطار الجهود الرامية إلى استعادة حرية الحركة البحرية في هذا الممر الحيوي، وبما يتوافق مع أحكام القانون الدولي.
وفي تدوينة نشرتها على صفحتها في منصة “إكس”، شددت وزارة الخارجية العُمانية على التزام السلطنة الكامل بواجباتها كدولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، داعية جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي، والعمل بموجبه لضمان أمن واستقرار الملاحة في المضيق.
وسبق أن وقّعت واشنطن وطهران، في حزيران الماضي، مذكرة تفاهم شملت وقفاً لإطلاق النار، عقب وساطة قطرية وباكستانية، تمهيداً للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الـ8 من تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد وشن إيران اعتداءات جديدة على ناقلات نفط في مضيق هرمز، وعلى دول عربية مجاورة.