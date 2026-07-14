سلطنة عُمان تدعو لضمان حرية الملاحة في مضيق ‏هرمز

مسقط-سانا‎ ‎

أكدت سلطنة عُمان اليوم الثلاثاء، تعاونها المحايد مع ‏جميع الأطراف المعنية بالملاحة في مضيق هرمز، ‏في إطار الجهود الرامية إلى استعادة حرية الحركة ‏البحرية في هذا الممر الحيوي، وبما يتوافق مع ‏أحكام القانون الدولي‎.‎

وفي تدوينة نشرتها على صفحتها في منصة “إكس”، ‏شددت وزارة الخارجية العُمانية على التزام السلطنة ‏الكامل بواجباتها كدولة طرف في اتفاقية الأمم ‏المتحدة لقانون البحار، داعية جميع الأطراف إلى ‏احترام القانون الدولي، والعمل بموجبه لضمان أمن ‏واستقرار الملاحة في المضيق‎.‎

وسبق أن وقّعت واشنطن وطهران، في حزيران ‏الماضي، مذكرة تفاهم شملت وقفاً لإطلاق النار، ‏عقب وساطة قطرية وباكستانية، تمهيداً للتوصل إلى ‏اتفاق نهائي ينهي الحرب، قبل أن يعلن الرئيس ‏الأمريكي دونالد ترامب في الـ8 من تموز ‏الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد ‏التصعيد وشن إيران اعتداءات جديدة على ناقلات ‏نفط في مضيق هرمز، وعلى دول عربية مجاورة‎.‎