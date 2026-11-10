بريطانيا تؤكد سلامة قواعدها بعد سحب واشنطن طائرات تزويد بالوقود من ميلدنهول

لندن-سانا ‏

أكدت بريطانيا اليوم الثلاثاء سلامة قواعدها العسكرية، عقب سحب الولايات المتحدة عدداً من طائرات ‏التزود بالوقود من شرقي بريطانيا.‏

وأظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية كما نشرت وكالة رويترز مغادرة ما لا يقل عن 10 طائرات ‏أمريكية من طراز كيه سي-135 آر ستراتوتانكر المخصصة للتزود بالوقود جواً، قاعدة ميلدنهول التابعة ‏لسلاح الجو الملكي البريطاني.‏

وتوزعت وجهات الطائرات التي أمكن تتبعها بين ألمانيا وإسكتلندا وإسبانيا، فيما لم تتضح وجهات ‏الطائرات الست الأخرى.‏

كما غادرت ثلاث طائرات على الأقل من طراز “أوسبري” القاعدة، وانتقلت إلى قاعدة “ليكنهيث” الجوية ‏القريبة، التي تبعد نحو ستة كيلومترات.‏

من جانبها، أكدت القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا أن نقل الطائرات بين المواقع المختلفة يأتي لأسباب ‏متعددة، لكنها امتنعت عن تقديم تفاصيل بشأن التحركات، مشيرة إلى اعتبارات أمن العمليات وحماية ‏القوات.‏

وفي لندن، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني: إن حماية القواعد العسكرية تمثل أولوية قصوى ‏للحكومة، مؤكداً استمرار التنسيق مع الشرطة والحلفاء ومراجعة الإجراءات الأمنية بصورة متواصلة.‏

وأضاف أن الحكومة تستثمر أكثر من ملياري جنيه إسترليني لتعزيز قدراتها في مجال الدفاع الجوي ‏ومواجهة الطائرات المسيّرة، مؤكداً ثقته بسلامة القواعد العسكرية البريطانية.‏

وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، فإن عمليات نقل الطائرات جاءت على خلفية تهديدات إيرانية، فيما ‏لا يزال مسؤولون أمريكيون يناقشون طبيعة هذه التهديدات ومستواها.‏

وتأتي التحركات الأخيرة بعد واقعة مماثلة في أيلول الماضي، عندما سحبت الولايات المتحدة قاذفات ‏عسكرية من قاعدة “فيرفورد” البريطانية، التي كانت تستخدم في تنفيذ غارات على إيران، لأسباب أمنية ‏عقب اقتراب مجموعة من الرجال في شاحنات بيضاء من محيط القاعدة.‏

وتستضيف بريطانيا عدداً من القواعد الجوية التي تستخدمها القوات الأمريكية، وتكتسب قواعد مثل ‏ميلدنهول وليكنهيث وفيرفورد أهمية استراتيجية في عمليات النقل والإمداد والتزود بالوقود والتحركات ‏العسكرية الأمريكية.‏