بريطانيا تؤكد سلامة قواعدها بعد سحب واشنطن طائرات تزويد بالوقود من ميلدنهول

لندن-سانا
أكدت بريطانيا اليوم الثلاثاء سلامة قواعدها العسكرية، عقب سحب الولايات المتحدة عدداً من طائرات التزود بالوقود من شرقي بريطانيا.
وأظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية كما نشرت وكالة رويترز مغادرة ما لا يقل عن 10 طائرات أمريكية من طراز كيه سي-135 آر ستراتوتانكر المخصصة للتزود بالوقود جواً، قاعدة ميلدنهول التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.
وتوزعت وجهات الطائرات التي أمكن تتبعها بين ألمانيا وإسكتلندا وإسبانيا، فيما لم تتضح وجهات الطائرات الست الأخرى.
كما غادرت ثلاث طائرات على الأقل من طراز “أوسبري” القاعدة، وانتقلت إلى قاعدة “ليكنهيث” الجوية القريبة، التي تبعد نحو ستة كيلومترات.
من جانبها، أكدت القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا أن نقل الطائرات بين المواقع المختلفة يأتي لأسباب متعددة، لكنها امتنعت عن تقديم تفاصيل بشأن التحركات، مشيرة إلى اعتبارات أمن العمليات وحماية القوات.
وفي لندن، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني: إن حماية القواعد العسكرية تمثل أولوية قصوى للحكومة، مؤكداً استمرار التنسيق مع الشرطة والحلفاء ومراجعة الإجراءات الأمنية بصورة متواصلة.
وأضاف أن الحكومة تستثمر أكثر من ملياري جنيه إسترليني لتعزيز قدراتها في مجال الدفاع الجوي ومواجهة الطائرات المسيّرة، مؤكداً ثقته بسلامة القواعد العسكرية البريطانية.
وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، فإن عمليات نقل الطائرات جاءت على خلفية تهديدات إيرانية، فيما لا يزال مسؤولون أمريكيون يناقشون طبيعة هذه التهديدات ومستواها.
وتأتي التحركات الأخيرة بعد واقعة مماثلة في أيلول الماضي، عندما سحبت الولايات المتحدة قاذفات عسكرية من قاعدة “فيرفورد” البريطانية، التي كانت تستخدم في تنفيذ غارات على إيران، لأسباب أمنية عقب اقتراب مجموعة من الرجال في شاحنات بيضاء من محيط القاعدة.
وتستضيف بريطانيا عدداً من القواعد الجوية التي تستخدمها القوات الأمريكية، وتكتسب قواعد مثل ميلدنهول وليكنهيث وفيرفورد أهمية استراتيجية في عمليات النقل والإمداد والتزود بالوقود والتحركات العسكرية الأمريكية.